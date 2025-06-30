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Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 15:14
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 15:19
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“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini desteklediklerini belirterek sürecin hızla sonuçlanmasını istediklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir”
Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Yerevan'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, AB'nin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklediğini kaydetti.

Normalleşme sürecinin “bir an önce” sonuçlanmasını istediklerini vurgulayan Kallas, “İkili normalleşme yolunda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet ve cesaret duyuyoruz, zira Ermenistan ve Azerbaycan arasında daha iyi ilişkiler bölgede kalıcı barışın yolunu açabilir,” dedi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kallas, Mirzoyan'la Ermenistan'ın AB'nin küresel misyonlarına katkıda bulunmasını sağlayacak “çerçeve katılım anlaşması” imzaladıklarını ifade ederek, vize serbestisi diyaloğunda da ilerleme kaydedildiğini belirtti.

AB Komisyonu'nun, Karadeniz'de “erken uyarı sistemi olarak” hizmet verecek “Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi” kurulması teklifini hatırlatan Kallas, bu stratejinin uygulanması için Ermenistan dahil bütün ortaklarla çalışacaklarını aktardı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ermenistan-azerbaycan ilişkileri Ararat Mirzoyan nikol paşinyan Kaja Kallas
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