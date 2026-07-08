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YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 11:25 8 Temmuz 2026 11:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 11:49 8 Temmuz 2026 11:49
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump: Ateşkes bitti, artık İran’la anlaşmak istemiyorum

Beştepe'de konuşan Trump, "İran'a dün gece güçlü şekilde saldırdık, nükleer silaha sahip olamayacaklar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump: Ateşkes bitti, artık İran’la anlaşmak istemiyorum
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran’a yönelik son gelişmelere değinen Trump, ateşkesin sona erdiğini belirterek Tahran yönetimiyle artık anlaşmak istemediğini söyledi.

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgularken, ABD’nin dün gece İran’a “güçlü şekilde” saldırdığını ifade etti. Suudi Arabistan, Kuveyt ve bazı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, NATO içindeki yük paylaşımı tartışmalarına da dikkat çekti.

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TRT Haber’in aktardığına göre, Trump’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahlûklar. Aşağılık mahlûk nedir bilirsin? Onlar aşağılık mahlûklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. Ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti.

“İran’a dün gece güçlü şekilde saldırdık. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. Dün Suudi Arabistan, Kuveyt ve başka ülkelerle görüştük.

“Protesto yapan 54 bin kişiyi öldürdüler. Onlarla vakit kaybetmek istemiyorum.

“İran hakkında bir anlaşma yaptık; ‘nükleer silah olmayacak’ dedik. Sonra inkâr ettiler yalancılar. Benim hayatım anlaşma yapmakla geçti.”

Grönland bizim için büyük bir sorun”

“Grönland ve İran konusunda NATO’dan memnun değilim. Grönland bizim için büyük bir sorun.

“Grönland Danimarka’ya değil, bize lazım. Danimarka Nazi ordularına bir günde teslim oldu. Biz orayı aldık, sonra Danimarka’ya geri verdik. Ben olsaydım bu olmazdı.”

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“İspanya çok kötü bir ortak”

“İspanya ile ticaret bile yapmak istemiyorum. Onlarla iletişimi keseceğim. İspanya çok kötü bir ortak. Onlarla ilişkileri sürdürmek istemiyoruz. Biz her şeyimizi veriyoruz ama diğer ülkeler hiçbir şeyini vermiyor.

“Orantısız bir yük üstleniyoruz. Herkes elini taşın altına koyuyor ama İspanya koymuyor. Burada olduğumuz için mutluyuz. Büyük bir toplantı yapacağız, sorunları dile getireceğiz.”

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(VC)

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