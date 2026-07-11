İran: ABD’nin 8-9 Temmuz’daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD’nin 8-9 Temmuz’da ülkenin 6 şehrine düzenlediği saldırıların neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kirmanpur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını aktardı.

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Ne olmuştu?

İran’ın, Hürmüz Boğazı’nda birkaç gemiyi “koordinasyonsuz” hareket ettiği gerekçesiyle hedef almasının ardından ABD, İran ile varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz’da İran’ın güney bölgeleri ve ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti.

İran da Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerine karşı saldırılar gerçekleştirmişti.