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YT: Yayın Tarihi: 11.07.2026 12:50 11 Temmuz 2026 12:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.07.2026 12:55 11 Temmuz 2026 12:55
Okuma Okuma:  1 dakika

İran: ABD’nin 8-9 Temmuz’daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, son ABD saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
İran: ABD’nin 8-9 Temmuz’daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti
*ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz 2026, Ankara. (Fotoğraf: AA)
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD’nin 8-9 Temmuz’da ülkenin 6 şehrine düzenlediği saldırıların neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kirmanpur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını aktardı.

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Ne olmuştu?

İran’ın, Hürmüz Boğazı’nda birkaç gemiyi “koordinasyonsuz” hareket ettiği gerekçesiyle hedef almasının ardından ABD, İran ile varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz’da İran’ın güney bölgeleri ve ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti. 

İran da Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerine karşı saldırılar gerçekleştirmişti.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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