Tolga Şardan ve Nurcan Kaya'ya hapis cezaları, Alican Uludağ'dan sevk talebi

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Türkiye’nin basın özgürlüğünde dünyanın en kötü 18. ülkesi olduğunu açıkladığı gün, mahkeme salonlarından yeni hapis kararları çıktı. Gazeteci Tolga Şardan’a T24’teki yazısı nedeniyle 5 ay, yazar, insan hakları savunucusu ve avukat Nurcan Kaya’ya ise HDK davasında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 70 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ ise Ankara’daki duruşmasına fiziken katılabilmek için sevk masrafını kendisinin karşılayacağını bildirdi.

Türkiye basın özgürlüğünde dünyanın en kötü 18. ülkesi

Tolga Şardan, bugün iki farklı haberi nedeniyle hakim karşısındaydı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Şardan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle yargılandı.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ ve ‘devletin yargı organlarını aşağılamakla (TCK 301/1)’ suçlanan Şardan duruşmada “Artık söylenecek bir şey kalmadı, beşinci duruşmadayız. Gözaltına alındığım günden beri yaşananlar ve yargının durumu malumunuz. Ben Cumhurbaşkanlığı’na sunulan MİT raporunu yazdım. Gazetecilik yaptım” dedi.

Sonrasında da avukatları Gökhan Tekşen ve Özlem Tekşen söz aldı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme Şardan’a ‘devletin yargı organlarını aşağılama’ iddiasıyla 5 ay hapis cezası verdi. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından beraat ettirdi.

Kararın ardından mahkeme, salondan çıkılmadan diğer davaya geçti. Şardan, “Jandarmada yasak aşk skandalı Tuğgeneral emrindeki evli kadını hamile bıraktı” başlıklı yazısı nedeniyle “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama (TCK 301)” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Şardan savunmasında, “Kurumları aşağılayan ben değilim, kurum personelidir. Dosyada da yer alıyor; personelin yaptığı çok yakışıksız davranışlar var. Bunları yazarken ben utandım. Kurum personeli kendi kurumunu düşünmeden bu tür davranışlarda bulunuyorsa ve bunlar onlara sorulmuyorsa, bana sorulmasını anlamıyorum” dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme Şardan hakkında beraat kararı verdi.

Nurcan Kaya: Dosyada tek bir delil yok

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise Nurcan Kaya hakkında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlamalarıyla açılan davanın karar duruşması vardı.

Karar duruşmasında savunma yapan Kaya, uzun yıllardır insan hakları alanında çalıştığını belirterek, “Bir araştırmacı, avukat ve hukukçu olarak yaptığım çalışmalar nedeniyle bu soruşturmaya maruz kaldım” dedi.

Hakkında somut delil bulunmadığını söyleyen Kaya, suçlamaların telefon dinlemelerine dayandırıldığını belirtti. Kaya “Delil niteliği olmayan bu telefon kayıtları hakkında bir şey söylemem dahi gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin hukuk danışmanlığı, araştırma ve yazarlık faaliyetleri kapsamında olduğunu vurgulayan Kaya, HDK ile bağlantısına ilişkin suçlamaları da reddetti:

“HDK şu anda hâlâ faaliyet yürüten, eş sözcüleri olan bir yapı mı? Evet. Ben yasal olmayan, hatta yasal olan hangi toplantıya, konferansa katılmışım? Cevap yok.”

Kaya, son sözünde evinde ve ofisinde yapılan aramalara değinerek, “Evim ve ofisim saatlerce didik didik arandı. 30 çantam vardı, hepsi arandı ve hakkımda tek bir delil bulunmadı” dedi.

MLSA Eş Direktörü avukat Veysel Ok, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, MLSA Hukuk Birimi’nden avukat Didare Hazal Sümeli ve avukat Zülâl Erdoğan Bilal’in savunmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

“Örgüt üyeliği” suçlamasından alt sınırdan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. “Örgüt finansmanı” suçlamasının ise örgüt üyeliği kapsamında değerlendiren mahkeme ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Alican Uludağ'dan Ankara'ya sevk talebi: Masrafı ben karşılayayım

Öte yandan bir gelişme de 70 gündür tutuklu olan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın dosyasında yaşandı.

İkamet yeri Ankara olmasına ve Ankara’da yargılanacak olmasına rağmen Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulmaya devam eden Uludağ Adalet Bakanlığı’na Ankara'ya sevki için bir dilekçe daha verdi. Sevk için gerekli masrafı cebinden karşılayacağını belirtti.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi 21 Mayıs'ta görülecek duruşma için Uludağ’ı mahkemeye getirmemek üzere karar almış ve tutuklu gazetecinin duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla bağlanmasına hükmetmişti.

*Bu haber T24, DW Türkçe ve MLSA’dan derlendi.

(HA)