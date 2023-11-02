AYM, Tolga Şardan’ın tutuklanmasına neden olan 'sansür yasasını' görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), iktidarın “dezenformasyon,” basın ve ifade özgürlüğü örgütlerinin ise "sansür yasası" adını verdiği kanunu gündemine aldı.

AYM, 18 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasıyla yürürlüğe giren ve son olarak T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanmasına neden olan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)" maddesinin 8 Kasım'da görüşülmesini kararlaştırdı.

AYM maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini esastan inceleyecek. Madde kapsamında son olarak halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alınıp serbest bırakılmış, T24 yazarı Tolga Şardan da tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Meclis’ten geçen 40 maddelik Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu’na (TCK) yeni bir suç eklendi.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ismini taşıyan 217/A maddesiyle 'dezenformasyon' suç olarak nitelendirildi. Cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak öngörüldü.

Yasa halkın, gazetecilerin, sivil toplumun ve muhalefet partili milletvekillerinin şiddetle karşı çıkmasına rağmen Meclis’ten geçirildi. Tepkinin nedeni maddenin muğlak ifadeler içermesi ve ifade özgürlüğü önünde bir tehdit olarak görülmesiydi.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (217/A) maddesi ne diyor?

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.