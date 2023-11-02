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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 14:47
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 14:58
3 dk Okuma

AYM, Tolga Şardan’ın tutuklanmasına neden olan 'sansür yasasını' görüşecek

Anayasa Mahkemesi, sansür yasasıyla TCK’ye eklenen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (217/A)’ maddesinin iptal ve yürütmeyi durdurma talebini 8 Kasım’daki gündemine aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/aym-tolga-sardanin-tutuklanmasina-neden-olan-yasayi-gorusecek.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM), iktidarın “dezenformasyon,” basın ve ifade özgürlüğü örgütlerinin ise "sansür yasası" adını verdiği kanunu gündemine aldı.

AYM, 18 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasıyla yürürlüğe giren ve son olarak T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanmasına neden olan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)" maddesinin 8 Kasım'da görüşülmesini kararlaştırdı.

AYM maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini esastan inceleyecek. Madde kapsamında son olarak halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alınıp serbest bırakılmış, T24 yazarı Tolga Şardan da tutuklanmıştı.

"Dezenformasyon düzenlemesi ifade özgürlüğünün önüne döşenmiş tehlikeli bir mayın”
"Dezenformasyon düzenlemesi ifade özgürlüğünün önüne döşenmiş tehlikeli bir mayın”
18 Ekim 2023

3 yıla kadar hapis öngörüyor

Geçtiğimiz yıl Meclis’ten geçen 40 maddelik Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu’na (TCK) yeni bir suç eklendi.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ismini taşıyan 217/A maddesiyle 'dezenformasyon' suç olarak nitelendirildi. Cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak öngörüldü.

Yasa halkın, gazetecilerin, sivil toplumun ve muhalefet partili milletvekillerinin şiddetle karşı çıkmasına rağmen Meclis’ten geçirildi. Tepkinin nedeni maddenin muğlak ifadeler içermesi ve ifade özgürlüğü önünde bir tehdit olarak görülmesiydi.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (217/A) maddesi ne diyor?

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.

Bir yılda en az 26 gazeteci yargının tacizine uğradı 

Yasanın yürürlüğe girişinin birinci yılında en az 26 gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı. Toplamda 29 vaka kayıtlara geçti.

14 gazeteciye soruşturma açıldı. Bazıları birden fazla kez soruşturma geçirdi. 5 gazeteci gözaltına alındı, 4 gazeteci tutuklandı, 5 gazeteci de yargılandı. Bazıları yargılanmaya devam ediyor.

Soruşturma açılan, ifadeye çağrılan, gözaltına alınan ya da yargılanan gazetecilerden 9’u 6 Şubat Maraş depremleriyle ilgili yaptığı haberler ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedefti.

İsimler şöyle:

Soruşturma geçiren gazeteciler

Hüsniye Karakoyun, Mahmut Karakoyun, Aslıhan Gençay, Oktay Candemir, Emre Orman, Merdan Yanardağ, Canan Kaya, Yüsra Batıhan, Ahmet Kanbal, İsmail Arı, Mir Ali Koçer, Sıddık Güler ve Onur Öncü

Gözaltına alınan gazeteciler

Mehmet Güleş, Gökhan Özbek, Serdar Akinan, İlknur Bilir, Dinçer Gökçe

Yargılanan gazeteciler

Ruşen Takva, Oktay Candemir, Fırat Bulut, Hasan Sivri, Ahmet Kanbal ve Önder Algedik

Tutuklanan gazeteciler

Sinan Aygül, Tolga Şardan, Ali İmat ve İbrahim İmat

(HA)

sansür yasası Dezenformasyon yasası
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