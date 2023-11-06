Tolga Şardan cezaevinden çıktı: "Yazdıklarımın arkasındayım"

T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısıyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli olarak tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, itiraz üzerine adli denetimle serbest bırakıldı.

Şardan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul, Silivri Cezaevi'nden salıverilen Şardan'ı çıkışında avukatları Aslı Kazan, ve Serdar Laçin ile T24 editörü Berna Abik, Faruk Ekici ve T24 Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek karşıladı.

"Sadece gazetecilik yaptım"

Şardan, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım." dedi.

"Yazdıkları[nın] arkasında" olduğunu yineleyen Şardan "Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Tolga Şardan’ın savcılık ifadesi: Kulislerde benim yazdıklarımın çok daha fazlası konuşuluyor

Şardan için tahliye kararı nasıl çıktı?

Şardan, 1 Kasım Çarşamba günü yayımlanan yazısı nedeniyle gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

SANSÜR KILICI ÇALIŞIYOR T24'ten Tolga Şardan MİT'in "Yargı Raporu"nu haberleştirdiği için tutuklandı

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin’in Pazartesi günü yaptığı itiraz üzerine tahliye kararı verdi.

Mahkeme kararında "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Kasım 2023 tarihli tutuklama kararı ile ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklanan şüpheli Tolga Şardan hakkında tüm soruşturma dosyası kapsamı, atılı suçun niteliği ve tüm delillerin toplanmış olması birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olacağı anlaşıldığından, şüpheli müdafilerin itirazının kabulü ile şüpheli Tolga Şardan’ın 5271 sayılı CMK 109/3-a maddesi uyarınca ‘yurt dışına çıkmamak’ suretiyle adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir” dedi.

(HA/AEK)