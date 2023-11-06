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HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 17:27
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 01:21
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İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

Tolga Şardan cezaevinden çıktı: "Yazdıklarımın arkasındayım"

Avukatlarının bugün tutukluluk kararına yaptığı itiraz üzerine tahliyesine karar verilen Tolga Şardan çıkışta "sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım" dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/2023/11/tolga-2.jpg
Tolga Şardan Silivri Cezaevi çıkışında/videodan kayıt

T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısıyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli olarak  tutuklanan gazeteci Tolga Şardan, itiraz üzerine adli denetimle serbest bırakıldı. 

Şardan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 

İstanbul, Silivri Cezaevi'nden salıverilen  Şardan'ı çıkışında avukatları Aslı Kazan, ve Serdar Laçin ile T24 editörü Berna Abik, Faruk Ekici ve T24 Genel Koordinatörü Sertuğ Çiçek karşıladı.

"Sadece gazetecilik yaptım"

Şardan, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım." dedi.

"Yazdıkları[nın] arkasında" olduğunu yineleyen Şardan "Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

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Şardan için tahliye kararı nasıl çıktı?

Şardan, 1 Kasım Çarşamba günü yayımlanan yazısı nedeniyle gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

T24
SANSÜR KILICI ÇALIŞIYOR
T24'ten Tolga Şardan MİT'in "Yargı Raporu"nu haberleştirdiği için tutuklandı
1 Kasım 2023

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan’ın avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin’in Pazartesi günü yaptığı itiraz üzerine tahliye kararı verdi. 

Mahkeme kararında "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Kasım 2023 tarihli tutuklama kararı ile ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklanan şüpheli Tolga Şardan hakkında tüm soruşturma dosyası kapsamı, atılı suçun niteliği ve tüm delillerin toplanmış olması birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olacağı anlaşıldığından, şüpheli müdafilerin itirazının kabulü ile şüpheli Tolga Şardan’ın 5271 sayılı CMK 109/3-a maddesi uyarınca ‘yurt dışına çıkmamak’ suretiyle adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir” dedi.

(HA/AEK)

Tolga Şardan TCK 217/A gazeteci yargılamaları Dezenformasyon yasası
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