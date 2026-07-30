TGS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesini açıkladı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), medya sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadına ve LGBTİ+’lara yönelik şiddet ile ayrımcılığın önüne geçmek amacıyla hazırladığı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi"ni kamuoyuna açıkladı.

Belgenin detaylarına buradan bakabilirsiniz.

TGS'den yapılan açıklamada; belgenin sendikanın tüm organlarını, şubelerini, temsilciliklerini, çalışanlarını ve üyelerini kapsadığı belirtildi. Metin ayrıca TGS’nin taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinin uygulandığı iş yerleri ile sendikanın ilişki içinde bulunduğu üçüncü tarafları da bağlayacak.

Şiddete "Sıfır Tolerans" ilkesi

Medya sektöründe kadın ve LGBTİ+ çalışanların karşılaştığı hak ihlallerini görünür kılmayı hedefleyen belge; eşitlik, hakkaniyetli temsil, ayrımcılık yasağı, pozitif ayrımcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri üzerine kuruldu.

Cinsel taciz ve cinsiyete dayalı şiddete karşı "sıfır tolerans" yaklaşımının benimsendiği belgede, kadına yönelik ihlal vakalarında kadının beyanının esas alınacağı ve süreçlerin ikincil mağduriyet yaratmayacak şekilde gizlilik ve ivedilikle yürütüleceği vurgulandı.

Toplu iş sözleşmelerinde "Kadın Oyu" belirleyici olacak

Söz konusu politikayla birlikte TGS, toplu iş sözleşmesi (TİŞ) masalarında yeni standartları hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yürütülecek müzakerelerde;

Eşit işe eşit ücret garantisi,

Cinsiyete dayalı ayrımcılık ve cinsel tacize karşı yaptırım hükümleri,

Ebeveyn izinlerinin genişletilmesi,

Hamilelik ve doğum süreçlerinde iş güvencesi,

LGBTİ+ çalışanlara yönelik ayrımcılık yasağı maddeleri önceliklendirilecek.

Sözleşme süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair başlıklarda karar verici güç kadın çalışanların oyu olacak.

Yıllık raporlar yayımlanacak

TGS, medya sektöründeki cam tavanları ve hak gasplarını takip etmek amacıyla düzenli izleme mekanizmaları kuracak. Sektördeki kadın yönetici oranları, ücret eşitsizlikleri ve istihdam verileri yıllık raporlar halinde kamuoyuna sunulacak.

Öte yandan sendika, cinsiyete dayalı şiddet veya tacize maruz kalan üyelerine doğrudan hukuki danışmanlık ve psikolojik destek sağlayacağını açıkladı.

KADINA ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ TGS Kadın Komisyonu Kuruldu

TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu raporu: Haberi üreten kadın, medyayı yöneten erkek

(EMK)