TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu raporu: Haberi üreten kadın, medyayı yöneten erkek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, 10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü'nde medyada kadın gazetecilerin durumunu "künye" inceleyerek ortaya koydu.

Komisyon, sektör içerisinde kadın gazetecilerin sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğuna dikkat çekti, üst düzey yönetici kadrolarında kadın sayısının az olduğuna vurgu yaptı.

Bu eşitsizliği "kadının adı yok" ifadesi ile tanımlayan komisyon, "63 yılın sonunda, bir kez daha görüyoruz ki, Türkiye medyasında üretenler, haber peşinde koşturanlar, haberi editleyenler kadınlar; medya kurumlarını yönetenler ise erkekler" dedi.

"Kadınsız bayram da olmaz medya da"

Komisyonun açıklaması özetle şöyle:

*TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak bir kez daha söylüyoruz. Bayram ise, hepimizin bayramı olmalı. Kadın gazetecilerin meslekte yükselemediği, cam tavan nedeniyle meslekten uzaklaştığı, haklarını alamadığı bir bayramı kabul etmiyoruz. Kadınsız bayramı da medyayı da kabul etmiyoruz. Birlikte değiştireceğiz!

Yazılı basın

*Önce yazılı basından, Evrensel, BirGün, Cumhuriyet, Karar, Oksijen, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Şafak ve Posta gazetelerinin künyelerini inceledik.

Genel Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Haber Müdürü kategorilerinde sadece dört kadın gazetecinin ismi bulunmakta. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Zeliha Irmak, BirGün Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Dilan Esen, Hürriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Şehriban Oğhan.

Evrensel Gazetesi’nin künyesinde yer alan dört isimden biri, BirGün Gazetesi’nde iki isimden biri, Cumhuriyet Gazetesi’nde altı isimden ikisi, Oksijen Gazetesi’nde 11 isimden ikisi, Hürriyet Gazetesi’nde 23 isimden altısı, Milliyet Gazetesi’nde 13 isimden altısı, Yeni Şafak Gazetesi’nde yedi isimden biri kadın. Karar, Sabah ve Posta gazetelerinin künyelerinde kadın gazeteci yok!

Televizyonlar

Görsel basını incelediğimizde ise iki farklı durum karşımıza çıktı. Bunlardan ilki televizyon kanallarının künyelerinin yetersizliği, diğeri ise kadınların isimlerinin yer aldığı görevlerin gazetecilik alanında olmaması.

Görsel medyadan Sözcü TV, Halk TV, KRT, Tele1, NTV, CNN Türk, HaberTürk, A Haber, TGRT(haber servisi) ve Fox TV(haber servisi) inceledik.

CNN Türk’te 4 erkek/3 kadın, A Haber 5 erkek/1 kadın (reklam sorumlusu), HaberTürk 2 erkek/1kadın (izleyici temsilcisi), TGRT 14 erkek/hiç kadın yok, Halk TV 3 erkek/1 kadın, KRT 6 erkek/2 kadın (izleyici temsilcisi ve program müdürü), Tele1 7 erkek/hiç kadın yok, NTV 3 erkek/2 kadın(tüzel kişi tems, iş yeri tems.), Sözcü TV 3 erkek/hiç kadın yok, FOX TV 9 erkek/5 kadın.

İnternet medyası

Online basında, dört haber ajansı (DHA, ANKA, MEZOPOTAMYA, AA) ve altı internet sitesinin (T24, diken.com.tr, sozcu.com.tr, GazeteDuvar, Artı Gerçek ve bianet) künyelerine baktık.

Haber ajanslarının künyeleri içler acısı, bilgilendirici bir künyeden bahsetmek mümkün değil. Haber ajansları içerisinde fark yaratan ANKA Haber Ajansı oluyor. ANKA Haber Ajansı’nın Onursal Kurucusu (MÜŞERREF HEKİMOĞLU), diplomasi/ANKA Review Direktörü (DUYGU GÜVENÇ), Ege Bölge Temsilcisi (GİZEM ÇETİNKOL) gibi pozisyonlarda kadın gazetecilerin isimlerini görüyoruz.

GazeteDuvar’da 35 ismin 14’ü kadın, bianet’te 18 ismin 9’u kadın, Artı Gerçek’te 19 ismin 12’si kadın, T24’te 3 ismin 1’i kadın, diken.com.tr’de 10 ismin 5’i kadın, sozcu.com.tr’de ise künyede hiç kadın bulunmuyor.

Ancak internet sitelerinin diğer kurumlara göre nispeten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü incelediğimiz künyelerde kadın gazetecilerin ismi yazı işleri müdürü, haber müdürü gibi üst düzey pozisyonlarda görülmektedir.

(EMK)