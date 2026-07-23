Beş yıllık hukuk mücadelesinin ardından: TGS, Halk TV’de yetkiyi aldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), yaklaşık bir buçuk yıl süren örgütlenme çalışmasının ve beş yıllık hukuk mücadelesinin ardından Halk TV’de yetkili sendika oldu.

Halk TV’nin TGS’nin yetki belgesine itiraz etmesiyle başlayan yargı sürecinde ilk derece mahkemesi ve istinafın ardından Yargıtay da sendikayı haklı buldu.

TGS, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay kararıyla Halk TV’de yetkili sendika olduğunun kesinleştiğini duyurdu.

“İşyerinde sendikanın örgütlenmesine öncülük eden, üye olan, eski ve mevcut tüm Halk TV emekçilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Müzakere takvimi başlayacak

Yargıtay kararının ardından TGS’nin Halk TV çalışanlarını temsilen işverenle müzakere masasına oturmasının önünde hukuki bir engel kalmadığını belirten sendika, kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletileceğini bildirdi.

Bakanlığın yetki belgesini TGS’ye vermesinin ardından toplu sözleşme müzakerelerine ilişkin takvim başlayacak.

TGS, açıklamasında anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülebileceğine inandığını vurgulayarak şöyle dedi:

“Ülkenin içinden geçtiği süreçte basının halkın haber alma hakkı için nasıl hayati bir rol üstlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu bilinç ve kararlılıkla, henüz üye olmayan Halk TV emekçilerini gazetecilerin gücü TGS’de örgütlenmeye davet ediyoruz.”

Sendika açıklamasını, “Birlikte güçlüyüz” sözleriyle tamamladı.

Süreç 2021'de başladı

TGS’nin Halk TV’deki yetki süreci, yaklaşık bir yıl süren örgütlenme çalışmasının ardından 20 Mayıs 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk tespiti başvurusu yapmasıyla başladı.

Bakanlık, 27 Mayıs 2021’de sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için gereken çoğunluğu sağladığını tespit etti. İlk etapta görüşmelerin başlaması için taraflar arasında temas kurulsa da Halk TV yönetimi daha sonra Bakanlığın kararına itiraz etti.

İşverenin itiraz davasını yetkili olmayan bir mahkemede açması yargı sürecinin uzamasına neden oldu. Yetkisiz mahkemedeki yargılamanın ve iki ayrı istinaf incelemesinin ardından dosya görevli mahkemeye gönderildi.

Görevli mahkeme, TGS’nin işyerinde gerekli çoğunluğu sağladığına karar verdi. Halk TV yönetimi ise bu kararı da istinafa taşıdı.

Dosya "işkolu ve işyeri" incelemesi için geri gönderildi

Bölge adliye mahkemesi, işkolu ve işyeri kapsamına ilişkin daha ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğine hükmederek dosyayı yeniden ilk derece mahkemesine gönderdi.

TGS, bu aşamada mahkemenin Halk TV yönetiminden talep ettiği bazı belgelerin, “şirket personeli tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığı” gerekçesiyle sunulmadığını bildirdi.

Yenilenen yargılama sonunda mahkeme, Kasım 2025’te bir kez daha TGS’nin Halk TV’de yetkili sendika olduğuna karar verdi. Halk TV yönetimi, Şubat 2026’da bu kararı yeniden istinafa götürdü.

Bölge adliye mahkemesinin incelemesinin ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın kararıyla TGS’nin Halk TV’deki yetkisi kesinleşti.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işverenin yetki tespitine itiraz etmesi, dava sonuçlanıncaya kadar yetkilendirme işlemlerini durduruyor.

Bu nedenle TGS, Bakanlığın 2021’de verdiği olumlu çoğunluk tespitine rağmen yaklaşık beş yıl boyunca Halk TV yönetimiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayamadı.

(HA)