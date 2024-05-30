TGS İzmir'den İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne çağrı: Sendika düşmanlığı yapmayın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, İzmir’de medyada planlanan sendikasızlaştırmaya karşı açıklama yaptı. Açıklamada, "İşyerinde sürekli tekrarlanan “Sendika ne işinize yarıyor, ne yapıyorsak biz yapıyoruz” söylemleri ile çalışanların üyelikleri engellenmiştir. Şimdi de işten atılması planlanan dört üyemiz ile sendika yetkisiz hale getirilmek istenmektedir" denildi.

"Üyelerimizi işten çıkartmak istiyorlar"

Açıklamanın tamamı şöyle:

9 Eylül Gazetesi’nde, kıdemli gazetecilerin işten çıkarılması gündemde. Kamuoyuna da yansıyan tartışmaların temeli, yaklaşık 15 gün önce İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda alınan bir karara dayanıyor. İGC yönetimi, 9 Eylül Gazetesi’nde çalışmaya devam eden ve işyerindeki kıdemi beş yıldan fazla olan dört Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesini hedef almaktadır. Üstelik bu dört üyeden biri, İzmir Şube Sekreterimiz Özde Koca’dır.

Birikmiş kıdem tazminatı yükü gerekçe gösterilerek sendika üyelerimizin işten atılmakla tehdit edilmesi, hele ki bunun bir basın meslek örgütü tarafından yapılması asla kabul edilemez. Kıdem tazminatı bir yük değil, işçilerin kazandığı bir haktır. Bulunduğu her ortamda gazetecilerin haklarını korumakla övünen, İzmir’de uzun yıllardan sonra sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalamakla övünen İGC yönetimi, bina içerisine astığı yazılar ile tazminat hakkının gaspedileceğini, gazetecileri mevsimlik işçi gibi gördüğünü itiraf etmiştir.

İGC yönetimi geçen hafta İzmir Şube Başkanımız Nil Kahramanoğlu ile İşyeri Temsilcimiz Kazım Bozkurt’u görüşmeye çağırarak, kıdemli çalışanlarla yollarını ayıracakları ifade etmişlerdi. Şube Başkanımız, bu tavrın doğru olmayacağını, işten çıkarma dışında çözüm yollarının bulunabileceğini, üyelerimizin işten atılmasına seyirci kalmayacağımızı iletmişti. Ancak görüyoruz ki İGC yönetimi uyarılarımızı dikkate almayarak, bildiğini okumaya devam etmektedir. Dün işyeri duvarlarına asılan imzasız yazı ile üyelerimiz hedef alınmaktadır.

Yazıda kıdem yükünden bahsedenler, yeni işe alacakları emekli ve ihtiyacı olan gazetecileri 10’ar aylık sözleşmeler ile çalıştırmayı hedeflemektedir. Genç gazeteciler için okul olmakla övünen 9 Eylül, görünen o ki, bundan böyle mevsimlik gazetecilerin çalıştığı bir kuruma dönüşmek istemektedir. Öte yandan gelen tepkilerden sonra asılan karar metnini kaldırıp ‘revize’ etmek bu gerçeği değiştirmeyecek.

Bugünden söylemekte fayda gördüğümüz bir diğer konu da İGC yönetiminin 9 Eylül’ü sendikasızlaştırmayı amaçlıyor olmasıdır. Son bir yılda ayrılan veya işten atılan üyelerimizin yerine alınan gazetecilerin sendikaya üye olması engellenmiş, toplam 25 çalışanın bulunduğu kurumda sendikamızın üye sayısı 13’e inmiştir.

İşyerinde sürekli tekrarlanan “Sendika ne işinize yarıyor, ne yapıyorsak biz yapıyoruz” söylemleri ile çalışanların üyelikleri engellenmiştir. Şimdi de işten atılması planlanan dört üyemiz ile sendika yetkisiz hale getirilmek istenmektedir.

Şu bilinmelidir ki, Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak, basın meslek örgütü maskesi altında yapılan sendika düşmanlığına sessiz kalmayacağız. İGC Başkanı ve yönetimini bu yanlış karardan vazgeçmeye, çalışma hakkına ve sendikal haklara saygı göstermeye çağırıyoruz.