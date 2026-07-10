TGS, 74’üncü yaşını AFP grev çadırında kutladı: "Hakkımızı alana kadar grevimiz devam edecek"

Agence France-Presse (AFP) Türkiye yönetimi ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından gazeteciler greve başladı. İstanbul'daki AFP ofisine "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı asıldı.

Grevin 5’inci gününde Türkiye Gazeteciler Sendikası, 74’üncü yaşını direniş alanında kutladı.

"Gazeteci yoksulluğu kader değildir"

Burada açıklama yapan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, şunları söyledi:

“74. yaş günümüzü bu grev çadırında kutlamak, sendikamızın tarihine gösterilecek en büyük saygı olacaktır. 10 Mart 1969 yılında Anadolu Ajansı’nda ilk grevini yapan TGS, geçen yıllar içinde Dünya Gazetesi, Ulus Gazetesi, Doğan Kardeş, İstanbul Matbaası, Zafer matbaası, Bankonot matbaası, Binbindirek, Cumhuriyet, Sabah-Atv, BCC, Sputnik, AFP’de dahil olmak üzere onlarca grev yaptı üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için. Sendikamızın tarihi gazetecilerin örgütlenme, hak arama ve grevleriyle dolu bir tarihtir. Bugün bu grev çadırında yeni yaşımızı kutlamak bu nedenle çok anlamlıdır. AFP’de çalışan üyelerimizin hakkını almak için direniyoruz. Bizlere dayatılan düşük ücretle çalışma biçimini kabul etmediğimiz için direniyoruz. TÜİK’in gerçekten uzak, ülkedeki ekonomik krizi gizlemeye dönük olarak duyurduğu enflasyon rakamlarının dahi altında bir ücret dayatmasına karşı direniyoruz. Gazeteci yoksulluğu kader değildir. Gazeteciler, topluma doğru bilgiyi ulaştırmakla sorumlu kişilerdir. Evin kirasını, faturaları, akşam eve alınacak ekmeği düşünmek zorunda bırakılan gazetecilerden, objektif olmasını beklemek haksızlık olur."

AFP çalışanı gazeteci Burçin Çiçek, Fransa'daki sendikal örgütlerden destek aldıklarını belirtti. bianet'e grevi değerlendiren Çiçek, şunları söyledi:

“Fransa’daki sendikalar bize destek verdiler. Bizim açıklamalarımızı AFP’nin portalında yayınladılar. Uluslararası basın örgütleri, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Ululararası Gazeteciler Federasyonu da aynı şekilde destek açıklaması yaptılar. AFP’nin farklı bürolarında çalışıp bireysel olarak bize destek mesajları gönderenler oldu. Bu anlamda şanslıyız. Bu da bize güç veriyor."

AFP çalışanı gazeteci Yasin Akgül, AFP'nin dayatmalarını kabul etmediklerini belirtti. Akgül, şöyle dedi:

“İlk talebimiz resmi olmayan enflasyondu. Çünkü ENAG’ın verdiği rakamlar Türkiye’de karşılığı olan ve daha doğru olan rakamlar. Resmi enflasyon hiçbir zaman gerçeği yansıtmıyor. Biz yaptığımız haberlerde ENAG’ı da TÜİK’i de veriyoruz. Biz yüzde 32 zam talep ettik. TÜİK’in enflasyon verisi de bu. Ancak AFP enfalyon altı olan yüzde 25 zammı dayatıyor. Biz de bu dayatmaları kabul etmeyerek greve başladık. Çok az bir fark olmasına rağmen bunu bile karşılamaktan diretiyorlar. Buradaki direttikleri konu aslında sendikal mücadeledir. Bu rakamlarda anlaşamadığımız için diğer yan hakları konusunu bile konuşamadık. Hakkımızı alana kadar grevimiz devam edecek.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini yıllık yüzde 32,11 ve aylık yüzde 0,99 olarak açıkladı. Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) haziran ayı enflasyon verileri ise yıllık yüzde 51,49 ve aylık yüzde 1,94 olarak açıklandı.

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