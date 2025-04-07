TGS’nin tutuklu gazeteciyle görüşmesine cevap da yok, izin de

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturmasında tutuklanan gazeteci Elif Akgül’le görüşebilmek için 11 Mart’ta hem Adalet Bakanlığı’na hem de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Dilekçede TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Genel Sekreter Banu Tuna ve sendika avukatı Ülkü Şahin’nin adı yer aldı.

Ancak savcılık, 25 Mart’ta başvuruyu reddetti. Ret kararına ilişkin bir gerekçe sunmadı. Sadece “Başvurunuz incelenmiş olunup, söz konusu ziyaret talebinin cezaevi savcılığımızca uygun bulunmadığı hususu bilgilerinize rica olunur” demekle yetindi. Ayrıca savcılık TGS avukatlarına sözlü olarak Akgül’ün ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklu olduğu için ziyaretin uygun bulunmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı da 11 Mart’taki başvuruyu 28 gün geçmesine rağmen cevap vermedi. Zımnen reddetti.

"Tutuklu gazetecilere suçu sabit hükümlü muamelesi yapılıyor"

bianet’e konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Ne cevap veriyorlar, ne de izin veriyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Elif Akgül’ün gazeteci olduğunu, bir dönem TGS’de yöneticilik de yaptığını hatırlatan Durmuş, sorunun yeni olmadığını, 2019’dan beri yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını ifade etti. Mesleki faaliyetleri nedeniyle şüpheli sıfatıyla demir parmaklıklar ardında tutulan gazetecilere suçu sabit bir terör hükümlüsü muamelesi yapıldığını aktardı.

Gazetecilerin Türkiye'de uzun yıllardır ağır bir baskı dönemi yaşadığını belirten Durmuş “Gözaltına alınıyor, tutuklanıp aylarca hatta yıllarca özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. Sendika yöneticileri olarak tarihimiz boyunca cezaevlerinde bulunan sayısız meslektaşımızı ziyaret ettik. Ancak 2019 'dan beri sendikamızın yaptığı tüm başvurular Adalet Bakanlığınca onaylanmıyor. Gazetecilerin meslek örgütleri ile bağı koparılıyor.” dedi.

Şu an cezaevlerinde 18 gazetecinin olduğunu söyleyen Durmuş Adalet Bakanlığına görüşmelere izin vermesi çağrısı yaptı. “6 yıldır devem eden engellemeye son verin. Özgürlüklerinden mahrum bırakılan gazetecilerin sendikaları ile buluşmasını engellemeyin” dedi.

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(HA)