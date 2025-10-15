ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 11:05
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 11:11
1 dk Okuma

TGS: Adli kontrol, gazeteciliği imkânsız hale getiriyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), son bir yılda en az 67 gazeteciye adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

ChatGPT: Fotoğrafta iki kadın bir masa arkasında oturuyor. Ortam, bir basın toplantısı veya açıklama yapılan bir toplantı salonu gibi görünüyor. Masanın üzerinde belgeler, kalemler ve iki cep telefonu bulunuyor. Sağ taraftaki kadın turuncu-kahverengi tonlarında bir gömlek giymiş, önünde mikrofon yer alıyor ve konuşma yaparken görülüyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna, TGS hukuk biriminden avukat Elif Ergin ile birlikte, Şişli’deki TGS Akademi’de gazeteciler hakkında Eylül 2024 – Eylül 2025 döneminde verilen adli kontrol kararları ile ilgili verileri açıkladı.

TGS Genel Sekreteri Banu Tuna, “Artık adli kontrol bir cezalandırma ve caydırma yöntemine dönüştü. Muhabir masa başından haber yapmaz; seyahat edemeyen gazeteci olmaz. Bu kararlarla gazetecilere açıkça ‘artık işini yapamazsın’ deniyor” dedi.

Eylül 2024 - Eylül 2025 dönemini kapsayan rapora göre:

*109 gazeteci gözaltına alındı,

*36’sı tutuklandı,

*4 gazeteciye ev hapsi,

*67 gazeteciye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu tedbirler arasında en yaygın olanlar, haftalık imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı.

Tuna, uygulamaların basın özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gazeteciler, karakollara imza vermek zorunda bırakılıyor, evlerinden çıkamıyor. Bu tedbirler çalışma özgürlüğünü yok ediyor. Adli kontrol, artık bir basın kontrol aracına dönüştü.”

TGS avukatı Elif Ergin ise, son bir yılda gözaltına alınan her 10 gazeteciden sadece üçünün herhangi bir tedbir kararı olmadan serbest bırakıldığını belirtti ve “Anayasanın ve Basın Kanunu’nun güvenceleri açıkça ihlal ediliyor” dedi.

bianet editörü Tuğçe Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest
bianet editörü Tuğçe Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest
29 Kasım 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
TGS TGS Akademi banu tuna adli kontrol tedbirleri tuğçe yılmaz
