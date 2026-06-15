Tarlabaşı Toplum Merkezi: “Hâlâ kapanmadık, dayanışmaya devam ediyoruz”

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), hakkında süren davalar ve son mahkeme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Merkez, “Hâlâ kapanmadık, fakat bazı haberlerimiz var” diyerek hukuki sürece ilişkin bilgi verirken, çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

KADINLARIN GÜNDEMİ Tarlabaşı Toplum Merkezi neden kapatılmamalı?

TTM’nin açıklamasına göre, derneğin feshi talebiyle açılan temel hukuk davası devam ederken, derneğin İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Tarlabaşı’nda yürüttüğü bir proje kapsamında kurulduğu ve projenin sona ermesiyle varlığının hukuken sona erdiği iddiasına dayanan ayrı bir dava da bulunuyordu.

İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi, söz konusu davayı Mayıs 2024’te reddetmişti. Ancak davacı İstanbul Valiliği ve davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

Dosya Yargıtay'a taşındı

Mahkeme, 22 Nisan 2026 tarihinde istinaf başvurularını kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve derneğin “kendiliğinden sona erdiğine” hükmetti. Karar henüz kesinleşmezken, dosya Yargıtay’a taşındı.

TTM, mahkeme kararının 19 yıldır Tarlabaşı’nda çocuklar, gençler ve kadınlarla yürüttüğü çalışmaları göz ardı ettiğini belirterek, “Fiilen ve hukuken varlığını sürdüren bir kuruma ‘sen aslında yoksun’ denildi” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sürecin “yargı tacizi” olarak değerlendirildiği belirtilerek, “Yıllar boyunca süren davalar, yüzlerce sayfalık belgeler ve birbirine eklenen süreçler arasında hem kurumsal varlığımızı hem çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu müdahalelerin bizi yıldırmayı, destekçilerimizi yormayı ve dayanışma ağlarımızı zayıflatmayı amaçladığını biliyoruz” denildi.

TTM, tüm hukuki süreçlere rağmen faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayarak, “Tarlabaşı’nda çocuklar büyüyor, gençler güvenli alanlara ihtiyaç duyuyor, kadınlar destek arıyor. İhtiyaçlar yerinde duruyor, insanlar yerinde duruyor, Tarlabaşı yerinde duruyor” açıklamasını yaptı.

Merkez, “TTM bir dava dosyasına sığdırılamaz. TTM, Tarlabaşı’nın kendisidir; mahallelilerin, çocukların, gençlerin ve kadınların hayatına dokunan dayanışmanın adıdır” ifadeleriyle hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, kararın geri çevrilmesi için tüm hukuki yolların kullanılacağı ve dayanışmanın devam edeceği çağrısı yapıldı.

TIKLAYIN - "Valilik, Fatma Şahin'in ziyaret ettiği Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yok diyor"

Ne olmuştu? Yoksulluk, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun şekilde yaşandığı Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, bir toplum merkezi modeli olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (bilinen adıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi – TTM) kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. 25 Haziran 2021’den bu yana bazı medya organlarının karalama haberlerle hedef gösterdiği dernek, Haziran-Eylül 2021 döneminde çeşitli denetimlerden geçti. Denetimlerin ardından merkez hakkında iki ayrı dava açıldı. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “Derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği” gerekçesi ile derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi talepli bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması, 14 Nisan 2022 Perşembe 11.45’te İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Aile Bakanlığı, Valilik yanında müdahillik talebi iletti. TTM avukatları, “15 yıldır var olan, kamuyla ortak iş yapan bir dernek nasıl yok olabilir” dedi. 14 Mayıs 2024'te 8. Sulh Hukuk Mahkemesşde görülen duruşmada dava derneğin lehine sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianame ile İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “hukuka ve ahlaka aykırılık” gerekçeleriyle derneğin feshi davası da açıldı. Dava sürecini takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için “İyi ki Varsın TTM” sivil toplum girişimi de kuruldu. Girişim; iyikivarsinttm.org internet sitesi, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından dava sürecine dair bilgi notları ve kampanyaları paylaşıyor. TIKLAYIN- TTM'ye açılan davalar hakkında detaylı bilgileri öğrenin

(EMK)