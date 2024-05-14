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Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2024 12:42
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2024 14:22
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Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne açılan “yokluğun tespiti" talepli dava reddedildi

Kararın gerekçesi, sonraki günlerde duyurulacak.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne açılan “yokluğun tespiti" talepli dava reddedildi

Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne karşı açılan "yokluğun tespiti" talepli davanın reddine karar verildi. Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) hakkında açılan “yokluğun tespiti” davasının beşinci duruşması İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

*On beş yıldır Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne (TTM) iki ayrı dava açılmıştı. Bu davalardan biri “yokluğun tespiti” diğeri de “derneğini feshini talep” eden bir davaydı. 

Bugünkü duruşmada, davacı vekili önceki beyanlarını tekrar etti ve “İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava dosyasının bekletici mesele yapılmasına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

TTM’nin avukatları iki farklı mahkemedeki dosyanın farklı olduğunu belirterek, “Bekletici mesele talebini kabul etmiyoruz. Bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, davanın reddine karar verdiğini açıkladı. Kararın gerekçesi, sonraki günlerde duyurulacak.

Bilirkişi raporunda ne var?

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı Tarlabaşı’nda yoksulluk içinde yaşayanların ve öncelikle kadın ve çocukların yaşamlarını kolaylaştırmak, gençlerin şiddete yönelmesine karşı onlara destek olmak.

TMK’nın 87 maddesinde kendiliğinden sona erme hallerinden bir tanesi amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesidir. Tüzüğün ilgili maddesi dikkate alındığında (çocuk, kadın ve gençlerin sorunları devam ettiği süre) derneğin amacının süreceği açıktır. Söz konusu olayda kendiliğinden sona erme gerçekleşmediği ortadadır.

Bilirkişi: Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı sona ermedi
Bilirkişi: Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı sona ermedi
9 Mayıs 2023

Ne olmuştu?

Yoksulluk, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun şekilde yaşandığı Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, bir toplum merkezi modeli olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (bilinen adıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi – TTM) kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.

25 Haziran 2021’den bu yana bazı medya organlarının karalama haberlerle hedef gösterdiği dernek, Haziran-Eylül 2021 döneminde çeşitli denetimlerden geçti. Denetimlerin ardından merkez hakkında iki ayrı dava açıldı.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “Derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği” gerekçesi ile derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi talepli bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması, 14 Nisan 2022 Perşembe 11.45’te İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Aile Bakanlığı, Valilik yanında müdahillik talebi iletti. TTM avukatları, “15 yıldır var olan, kamuyla ortak iş yapan bir dernek nasıl yok olabilir” dedi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianame ile İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “hukuka ve ahlaka aykırılık” gerekçeleriyle derneğin feshi davası da açıldı. 

(EMK)

Tarlabaşı Toplum Merkezi Tarlabaşı Toplum Merkezi davası
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ilgili haberler
KAYMAKAMLIK’TAN TTM İÇİN BİR GÜNLÜK AÇIKLAMA YASAĞI
Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 8 Ocak’a bırakıldı
9 Ekim 2023
/haber/tarlabasi-toplum-merkezi-davasi-8-ocaka-birakildi-286008
Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 14 Mayıs'a bırakıldı
5 Ekim 2023
/haber/tarlabasi-toplum-merkezi-davasi-14-mayis-a-birakildi-285814
BİR SONRAKİ DURUŞMA 9 EKİM'DE
Tarlabaşı Toplum Merkezi davasında yine karar çıkmadı
22 Mayıs 2023
/haber/tarlabasi-toplum-merkezi-davasinda-yine-karar-cikmadi-279085
KADINLARIN GÜNDEMİ
Tarlabaşı Toplum Merkezi neden kapatılmamalı?
21 Mayıs 2023
/yazi/tarlabasi-toplum-merkezi-neden-kapatilmamali-279058
Bilirkişi: Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı sona ermedi
9 Mayıs 2023
/haber/bilirkisi-tarlabasi-toplum-merkezi-nin-amaci-sona-ermedi-278433
Tarlabaşı Toplum Merkezi davası yarın
8 Mayıs 2023
/haber/tarlabasi-toplum-merkezi-davasi-yarin-278371
Bildiğimiz Tarlabaşı'nın Son Günleri
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/galeri/bildigimiz-tarlabasi-nin-son-gunleri-284879
Tarlabaşı'nın Son Hali
27 Ağustos 2010
/galeri/tarlabasi-nin-son-hali-284724
Bilirkişi Heyeti Tarlabaşı'nda İnceleme Yaptı
27 Ekim 2009
/galeri/bilirkisi-heyeti-tarlabasi-nda-inceleme-yapti-284616
Patlamadan Sonra İngiliz Konsolosluğu - Tarlabaşı, İstanbul 2003
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/galeri/patlamadan-sonra-ingiliz-konsoloslugu-tarlabasi-istanbul-2003-284488
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