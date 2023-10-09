Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 8 Ocak’a bırakıldı

İstanbul Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne (TTM) açılan “fesih” davası bugün İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Davanamede, derneğin "hukuka ve ahlaka aykırı" hareket ettiği iddiasıyla feshi isteniyor.

TTM hakkında bir de "yokluğun tespiti" davası açılmıştı o dava da İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.

Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 14 Mayıs'a bırakıldı

Davanın 22 Mayıs'taki bir önceki duruşmasında karar bekleniyordu ancak karar çıkmamıştı. Mahkeme yeni bilirkişi raporu istemişti.

Duruşmada hem TTM’nin avukatları hem de karşı taraf ek süre istedi.

Ara kararlar

Mahkeme, ek rapor istedi. Bir sonraki duruşma 8 Ocak 2024’te.

Kağıthane Kaymakamlığı açıklamayı yasakladı

Duruşma öncesinde açıklama yapmak isteyen TTM gönüllülerine polis “Kağıthane Kaymakamlığı’nın yasak kararı” olduğunu belirterek, izin vermedi.

Kaymakamlığın, TTM için bir günlük basın açıklaması yasağı koyması dikkat çekti.

Gönüllülerin yasak nedeniyle okumadığı açıklama şöyle:

*Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu uzun yolda bizi yalnız bırakmayan, desteğini ve dayanışmasını her zaman hissettiğimiz sizlere çok teşekkür ederiz.

*Henüz dernek yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisi dahi yokken, 2021 yılından bu yana TTM'yi hedef gösteren gazete ve gazetecinin bildiği "hukuka ve ahlaka aykırılık" gerekçesiyle açılan "derneğin feshi" davasının 5. duruşmasındayız.

*TTM tam 17 yıldır Tarlabaşı'nda kurmaya çabaladığı güvenli alanda Tarlabaşılı çocuklar ve kadınlarla çalışıyor; mahalleli, çalışanlar ve gönüllüleriyle eşit bir, bir arada yaşamı deneyimliyor, hak temelli çalışmalar yürütüyor.

*Fakat TTM bilinçli ve sistematik bir şekilde karşı karşıya kaldığı ve 2 yılı aşkın süredir devam eden hedef göstermeler ve yalan haberler nedeniyle açılan davalar yüzünden kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.

*Neşenin, saygının, sevginin ve nezaketin her an hissedildiği Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde bahsi geçen suçların işlenmediği, bu suçları yoktan var edenler tarafından da bilinmesine rağmen , TTM'nin bu asılsız suçlamalar nedeniyle kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi Türkiye'de sivil toplumun geldiği güvensiz hali gösterir niteliktedir.

*Bugün bu davanın sonucu her ne olursa olsun, TTM kapatılamaz çünkü TTM bir taş duvardan ibaret değildir.

*TTM ancak ve ancak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Tarlabaşı sakinleri sosyal hayattan dışlanmadığında, yoksulluk ve göç kaynaklı çeşitli yoksunluklar yaşamadığında, tüm çocuklar ve kadınlar eşit hak ve özgürlüklere eriştiğinde ve toplumun eşdeğerli yurttaşları olarak var olduğunda kendi kendini fesh edecektir.

*Her koşulda adil bir hukuk ve yargılama sürecine inancımızı diri tutacak ve mücadeleye devam edeceğiz.

*Tüm kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+lar için adil ve özgür bir dünya inadından vazgeçmeyeceğiz

BİR SONRAKİ DURUŞMA 9 EKİM'DE Tarlabaşı Toplum Merkezi davasında yine karar çıkmadı

(EMK)