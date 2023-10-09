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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 10:15
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 10:59
3 dk Okuma

KAYMAKAMLIK’TAN TTM İÇİN BİR GÜNLÜK AÇIKLAMA YASAĞI

Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 8 Ocak’a bırakıldı

Davanamede, derneğin "hukuka ve ahlaka aykırı" hareket ettiği iddiasıyla feshi isteniyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/ttm-davasi-1.jpg
Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne (TTM) açılan “fesih” davası bugün İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Davanamede, derneğin "hukuka ve ahlaka aykırı" hareket ettiği iddiasıyla feshi isteniyor. 

TTM hakkında bir de "yokluğun tespiti" davası açılmıştı o dava da İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor.

Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 14 Mayıs
Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 14 Mayıs'a bırakıldı
5 Ekim 2023

Davanın 22 Mayıs'taki bir önceki duruşmasında karar bekleniyordu ancak karar çıkmamıştı. Mahkeme yeni bilirkişi raporu istemişti. 

Duruşmada hem TTM’nin avukatları hem de karşı taraf ek süre istedi. 

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Mahkeme, ek rapor istedi. Bir sonraki duruşma 8 Ocak 2024’te. 

Kağıthane Kaymakamlığı açıklamayı yasakladı

Duruşma öncesinde açıklama yapmak isteyen TTM gönüllülerine polis “Kağıthane Kaymakamlığı’nın yasak kararı” olduğunu belirterek, izin vermedi. 

Kaymakamlığın, TTM için bir günlük basın açıklaması yasağı koyması dikkat çekti. 

Gönüllülerin yasak nedeniyle okumadığı açıklama şöyle: 

*Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu uzun yolda bizi yalnız bırakmayan, desteğini ve dayanışmasını her zaman hissettiğimiz sizlere çok teşekkür ederiz.

*Henüz dernek yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisi dahi yokken, 2021 yılından bu yana TTM'yi hedef gösteren gazete ve gazetecinin bildiği "hukuka ve ahlaka aykırılık" gerekçesiyle açılan "derneğin feshi" davasının 5. duruşmasındayız.

*TTM tam 17 yıldır Tarlabaşı'nda kurmaya çabaladığı güvenli alanda Tarlabaşılı çocuklar ve kadınlarla çalışıyor; mahalleli, çalışanlar ve gönüllüleriyle eşit bir, bir arada yaşamı deneyimliyor, hak temelli çalışmalar yürütüyor. 

*Fakat TTM bilinçli ve sistematik bir şekilde karşı karşıya kaldığı ve  2 yılı aşkın süredir devam eden hedef göstermeler ve yalan haberler nedeniyle açılan davalar yüzünden kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya.

*Neşenin, saygının, sevginin ve nezaketin her an hissedildiği Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde bahsi geçen suçların işlenmediği, bu suçları yoktan var edenler tarafından da bilinmesine rağmen , TTM'nin bu asılsız suçlamalar nedeniyle kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi Türkiye'de sivil toplumun geldiği güvensiz hali gösterir niteliktedir.

*Bugün bu davanın sonucu her ne olursa olsun, TTM kapatılamaz çünkü TTM bir taş duvardan ibaret değildir.

*TTM ancak ve ancak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Tarlabaşı sakinleri sosyal hayattan dışlanmadığında, yoksulluk ve göç kaynaklı çeşitli yoksunluklar yaşamadığında, tüm çocuklar ve kadınlar eşit hak ve özgürlüklere eriştiğinde ve toplumun eşdeğerli yurttaşları olarak var olduğunda kendi kendini fesh edecektir.

*Her koşulda adil bir hukuk ve yargılama sürecine inancımızı diri tutacak ve mücadeleye devam edeceğiz.

*Tüm kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+lar için adil ve özgür bir dünya inadından vazgeçmeyeceğiz

Tarlabaşı Toplum Merkezi davasında yine karar çıkmadı
BİR SONRAKİ DURUŞMA 9 EKİM'DE
Tarlabaşı Toplum Merkezi davasında yine karar çıkmadı
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HATIRLATMA

Dava sürecini takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için “İyi ki Varsın TTM” sivil toplum girişimi de kuruldu.

Girişim; iyikivarsinttm.org internet sitesi, TwitterFacebook ve Instagram hesaplarından dava sürecine dair bilgi notları ve kampanyaları paylaşıyor.

TIKLAYIN- TTM'ye açılan davalar hakkında detaylı bilgileri öğrenin

(EMK)

Tarlabaşı Toplum Merkezi Tarlabaşı Toplum Merkezi davası
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
[email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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