Tarlabaşı Toplum Merkezi davası 14 Mayıs'a bırakıldı

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) hakkında açılan “yokluğun tespiti” davasının dördüncü duruşması İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

On beş yıldır Tarlabaşı’nda çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne (TTM) iki ayrı dava açılmıştı.

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Bu davalardan biri “yokluğun tespiti” diğeri de “derneğini feshini talep” eden bir davaydı.

Davada konuşan mahkeme başkanı, “18. Asliye Hukuk Mahkemesi’de dosyanın fiziken gönderilmediği anlaşıldı” dedi.

Davacı vekili avukat da 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın bekletilmesini talep ediyoruz” dedi.

Aile Bakanlığı adına katılan davacı avukat da davanın kabulünü talep etti ve bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyledi.

*Geçen duruşmada açıklanan bilirkişi raporunda, TTM’nin amacının sona ermediği yönünde görüş bildirilmişti.

TTM Avukatı Selmin Cansu Demir “Zaten bilirkişi raporu alındı. Derneğin faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Biz bu davanın reddini talep ediyoruz. Diğer dosya ile bu dosyanın hukuki bir bağlantısı yok. Biz bu davanın diğer mahkeme görülecek dava ile ayrı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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18. Asliye Hukuk'taki dosyayı talep eden mahkeme başkanı “O dosyayı inceledikten sonra o dava ile bu dava arasında bir bağlantı olup olmadığına karar vereceklerini” açıkladı.

*Bir sonraki duruşma 14 Mayıs 2024’te.

Bilirkişi raporunda ne var?

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı Tarlabaşı’nda yoksulluk içinde yaşayanların ve öncelikle kadın ve çocukların yaşamlarını kolaylaştırmak, gençlerin şiddete yönelmesine karşı onlara destek olmak.

TMK’nın 87 maddesinde kendiliğinden sona erme hallerinden bir tanesi amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesidir. Tüzüğün ilgili maddesi dikkate alındığında (çocuk, kadın ve gençlerin sorunları devam ettiği süre) derneğin amacının süreceği açıktır.

Söz konusu olayda kendiliğinden sona erme gerçekleşmediği ortadadır.

Bilirkişi: Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı sona ermedi

(EMK)