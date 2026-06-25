Selahattin Demirtaş: Süreç artık somut adımlar gerektiriyor

*Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi liderlere çağrıda bulunan Demirtaş, yeni bir siyaset zemini kurulması, olağanüstü uygulamalar ve gerilimlerin sona erdirilmesi gerektiğini yazdı. Demirtaş, AİHM'in hak ihlali kararına rağmen on yıldır cezaevinde tutuluyor.

*Demirtaş, sürecin devlet kanadında stratejik bir bakışla yürütülmediğini öne sürerek, Türkiye'nin yeni dönemde Kürt-Türk ilişkilerini bölgesel düzeyde yeniden ele alması gerektiğini belirtti. Sürecin artık somut, elle tutulur adımlar gerektirdiğini vurgulayan Demirtaş, özgürlükler, demokrasi ve insan hakları açısından kazanımların henüz net olmadığını ifade etti.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Barış Araştırmaları Derneği’nin (QAD) internet sitesinde yayımlanan yazısında devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, sürecin artık somut adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

Demirtaş, yazısında küresel gelişmeler ve bölgesel değişimler üzerinden Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yeni döneme dikkat çekti. Türkiye’nin değişen dengeleri yönetme kapasitesini artırdığını savunan Demirtaş, yürütülen çözüm sürecinin de bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti.

"Süreç stratejik olarak ele alınmıyor"

Demirtaş, sürecin devlet kanadında stratejik bir bakışla yürütülmediğini öne sürdü. Türkiye’nin güçlenerek çıkmayı hedeflediği yeni dönemde Kürt-Türk ilişkilerinin bölgesel düzeyde yeniden ele alınması gerektiğini belirten Demirtaş, özellikle Suriye ve Irak’taki gelişmelere işaret etti.

Demirtaş, Kürtlerin hak ve hukukunu gözeten daha kapsayıcı bir yaklaşımın herkes için kazanım sağlayacağını kaydetti.

"Süreç artık somut adımlar gerektiriyor"

Sürecin Türkiye’de özgürlükler, demokrasi ve insan hakları açısından ne kazandıracağının henüz net olmadığını belirten Demirtaş, somut adımların atılması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, "Süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor, mecbur kılıyor" ifadelerini kullandı. Bu adımların taviz olmadığını savunan Demirtaş, bunların ortak yaşam ve haklar açısından gerekli olduğunu dile getirdi.

"Yeni bir siyaset zemini kurmanın zamanı"

Demirtaş, Türkiye’de siyasetin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerde de bulundu. Siyasi aktörlerin daha geniş ve kapsayıcı bir iş birliği zemini oluşturması gerektiğini belirten Demirtaş, olağanüstü uygulamalar ve gerilimlerin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi liderlere de çağrıda bulunan Demirtaş, yeni bir siyaset zemini kurulması gerektiğini yazdı.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Demirtaş ve Kobani tutuklularının tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş, AİHM'in "hak ihlali" kararına rağmen on yıldır cezaevinde tutuluyor.

(EMK)