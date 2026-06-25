ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.06.2026 08:17 25 Haziran 2026 08:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.06.2026 08:23 25 Haziran 2026 08:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Selahattin Demirtaş: Süreç artık somut adımlar gerektiriyor

Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi liderlere de çağrıda bulunan Demirtaş, yeni bir siyaset zemini kurulması gerektiğini yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selahattin Demirtaş: Süreç artık somut adımlar gerektiriyor
Fotoğraf: DEM Parti

*Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Barış Araştırmaları Derneği'nin internet sitesinde yayımlanan yazısında devam eden çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

*Demirtaş, sürecin devlet kanadında stratejik bir bakışla yürütülmediğini öne sürerek, Türkiye'nin yeni dönemde Kürt-Türk ilişkilerini bölgesel düzeyde yeniden ele alması gerektiğini belirtti. Sürecin artık somut, elle tutulur adımlar gerektirdiğini vurgulayan Demirtaş, özgürlükler, demokrasi ve insan hakları açısından kazanımların henüz net olmadığını ifade etti.

*Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi liderlere çağrıda bulunan Demirtaş, yeni bir siyaset zemini kurulması, olağanüstü uygulamalar ve gerilimlerin sona erdirilmesi gerektiğini yazdı. Demirtaş, AİHM'in hak ihlali kararına rağmen on yıldır cezaevinde tutuluyor.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Barış Araştırmaları Derneği’nin (QAD) internet sitesinde yayımlanan yazısında devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, sürecin artık somut adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı
Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı
2 Haziran 2026

Demirtaş, yazısında küresel gelişmeler ve bölgesel değişimler üzerinden Türkiye’nin karşı karşıya olduğu yeni döneme dikkat çekti. Türkiye’nin değişen dengeleri yönetme kapasitesini artırdığını savunan Demirtaş, yürütülen çözüm sürecinin de bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti.

"Süreç stratejik olarak ele alınmıyor"

Demirtaş, sürecin devlet kanadında stratejik bir bakışla yürütülmediğini öne sürdü. Türkiye’nin güçlenerek çıkmayı hedeflediği yeni dönemde Kürt-Türk ilişkilerinin bölgesel düzeyde yeniden ele alınması gerektiğini belirten Demirtaş, özellikle Suriye ve Irak’taki gelişmelere işaret etti.

Demirtaş, Kürtlerin hak ve hukukunu gözeten daha kapsayıcı bir yaklaşımın herkes için kazanım sağlayacağını kaydetti.

"Süreç artık somut adımlar gerektiriyor"

Sürecin Türkiye’de özgürlükler, demokrasi ve insan hakları açısından ne kazandıracağının henüz net olmadığını belirten Demirtaş, somut adımların atılması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, "Süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor, mecbur kılıyor" ifadelerini kullandı. Bu adımların taviz olmadığını savunan Demirtaş, bunların ortak yaşam ve haklar açısından gerekli olduğunu dile getirdi.

"Yeni bir siyaset zemini kurmanın zamanı"

Demirtaş, Türkiye’de siyasetin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerde de bulundu. Siyasi aktörlerin daha geniş ve kapsayıcı bir iş birliği zemini oluşturması gerektiğini belirten Demirtaş, olağanüstü uygulamalar ve gerilimlerin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer siyasi liderlere de çağrıda bulunan Demirtaş, yeni bir siyaset zemini kurulması gerektiğini yazdı.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Demirtaş ve Kobani tutuklularının tahliye talebi reddedildi
Demirtaş ve Kobani tutuklularının tahliye talebi reddedildi
19 Temmuz 2025
Selahattin Demirtaş, AİHM'in "hak ihlali" kararına rağmen on yıldır cezaevinde tutuluyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş figen yüksekdağ Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu demokratik açılım barış ve demokratik toplum çağrısı
ilgili haberler
Özsoy: "O dilekçe bir meydan okumaydı, altında Demirtaş'ın kendi imzası da vardı"
24 Haziran 2026
/haber/ozsoy-o-dilekce-bir-meydan-okumaydi-altinda-demirtas-in-kendi-imzasi-da-vardi-320811
Demirtaş ve Kavala hakkında uygulanmayan AİHM kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde
10 Haziran 2026
/haber/demirtas-ve-kavala-hakkinda-uygulanmayan-aihm-kararlari-avrupa-konseyi-bakanlar-komitesinde-320370
Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı
2 Haziran 2026
/haber/selahattin-demirtasin-yeni-fotografi-yayinlandi-320114
Demirtaş, Yuksekdag, Mizrakli, Ozel û Fetî Yildiz ji bo “Forûma Aştî û Azadiya Civakî” peyam şandin
13 Gulan 2026
/haber/demirtas-yuksekdag-mizrakli-ozel-u-feti-yildiz-ji-bo-foruma-asti-u-azadiya-civaki-peyam-sandin-319574
Yüksekdağ, Demirtaş ve Mızraklı'dan Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu’na mesaj
13 Mayıs 2026
/haber/yuksekdag-demirtas-ve-mizrakli-dan-toplumsal-baris-ve-ozgurluk-forumuna-mesaj-319566
Erkan Baş’ın Demirtaş’la görüşme talebine “gerekçesiz” ret
20 Nisan 2026
/haber/erkan-basin-demirtasla-gorusme-talebine-gerekcesiz-ret-318917
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özsoy: "O dilekçe bir meydan okumaydı, altında Demirtaş'ın kendi imzası da vardı"
24 Haziran 2026
/haber/ozsoy-o-dilekce-bir-meydan-okumaydi-altinda-demirtas-in-kendi-imzasi-da-vardi-320811
Demirtaş ve Kavala hakkında uygulanmayan AİHM kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde
10 Haziran 2026
/haber/demirtas-ve-kavala-hakkinda-uygulanmayan-aihm-kararlari-avrupa-konseyi-bakanlar-komitesinde-320370
Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı
2 Haziran 2026
/haber/selahattin-demirtasin-yeni-fotografi-yayinlandi-320114
Demirtaş, Yuksekdag, Mizrakli, Ozel û Fetî Yildiz ji bo “Forûma Aştî û Azadiya Civakî” peyam şandin
13 Gulan 2026
/haber/demirtas-yuksekdag-mizrakli-ozel-u-feti-yildiz-ji-bo-foruma-asti-u-azadiya-civaki-peyam-sandin-319574
Yüksekdağ, Demirtaş ve Mızraklı'dan Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu’na mesaj
13 Mayıs 2026
/haber/yuksekdag-demirtas-ve-mizrakli-dan-toplumsal-baris-ve-ozgurluk-forumuna-mesaj-319566
Erkan Baş’ın Demirtaş’la görüşme talebine “gerekçesiz” ret
20 Nisan 2026
/haber/erkan-basin-demirtasla-gorusme-talebine-gerekcesiz-ret-318917
Sayfa Başına Git