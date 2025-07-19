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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2025 11:05
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2025 11:26
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Demirtaş ve Kobani tutuklularının tahliye talebi reddedildi

Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan isimlerle ilgili yapılan başvuruyu değerlendiren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararının henüz kesinleşmediğini gerekçe gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demirtaş ve Kobani tutuklularının tahliye talebi reddedildi
Fotoğraf: DEM Parti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) üçüncü kez ihlal kararı vermesine rağmen, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Kobani davası tutukluları için yapılan tahliye başvurusu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

T24'te yer alan habere göre; mahkeme, kararının gerekçesinde AİHM’in son kararının henüz kesinleşmediğine dikkat çekti.

AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair yeni ihlal kararı
AİHM’den Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair yeni ihlal kararı
8 Temmuz 2025

4 Kasım 2016’da Diyarbakır’daki evinden gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Demirtaş hakkında, AİHM daha önce iki kez, Anayasa Mahkemesi ise bir kez hak ihlali kararı vererek tahliyesini istemişti. Son olarak AİHM, 8 Temmuz 2025’te Demirtaş için bir kez daha ihlal kararı verdi.

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DEM Parti, AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş için TBMM'ye başvurdu
9 Temmuz 2025

Bu karar doğrultusunda harekete geçen avukatlar, Demirtaş, Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan isimler için tahliye talebinde bulundu.

Ancak mahkeme, aralarında Ali Ürküt, Alp Altınörs, Aynur Aşan, Bülent Barmaksız, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeynep Karaman, Zeki Çelik ve Zeynep Ölbeci’nin de bulunduğu tutuklularla ilgili tahliye taleplerini geri çevirdi.

DEM Parti'den karara tepki

AİHM'in üçüncü ihlal kararı sonrası yaptıkları başvuruya olumlu yanıt bekleyen DEM Parti'den karara tepki geldi. DEM Parti'nin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

AİHM kararı henüz kesinleşmedi

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'nın mahkemeye ilettiği görüş yazısında, AİHM kararının 8 Temmuz 2025’te verildiği ancak henüz kesinleşmediği vurgulandı. Mahkeme bu gerekçeyle tahliye taleplerini reddetti.

Öte yandan, sanıklardan Cihan Erdal ve Nezir Çakan hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılırken, Erdal için daha önce verilen yakalama kararının devamına hükmedildi.

Sanık Zeki Çelik’in sağlık durumu için ise Adli Tıp Kurumu ya da tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmasına karar verildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
AİHM figen yüksekdağ Selahattin Demirtaş kobani
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