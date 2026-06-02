HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 14:25 2 Haziran 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 16:50 2 Haziran 2026 16:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

Pervin Buldan: “Yapay zekâ fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

10 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Demirtaş’ın en son geçen yıl (2025) yeni bir fotoğrafı kamuoyuna yansımıştı.

Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zekâ fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş Pervin Buldan hdp dem parti
