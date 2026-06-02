Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

10 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Demirtaş’ın en son geçen yıl (2025) yeni bir fotoğrafı kamuoyuna yansımıştı.

Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar. pic.twitter.com/nUW2InkZQ9 — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) June 2, 2026

