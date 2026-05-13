Yüksekdağ, Demirtaş ve Mızraklı'dan Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu’na mesaj

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile eski Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, cezaevinden Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu’na mesaj gönderdi. Yüksekdağ, Demirtaş ve Mızraklı, forumun barış arayışına katkı sunacağına dikkat çekti.

Forumda emeği geçenlere teşekkür eden Figen Yüksekdağ, Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da yaşanan krizlerin halklara daha büyük sorumluluk yüklediğini belirtti.

MA'nın haberine göre, savaş, sömürü, kadın düşmanlığı, doğa tahribatı ve halklar arasındaki düşmanlık politikalarına karşı demokratik örgütlülüğün çözüm üretebileceğini vurgulayan Yüksekdağ, “Herkes için, hep birlikte toplumsal barış ve özgürlük” hedefinin yalnızca bir slogan değil, aynı zamanda yeni bir toplumsal yön arayışı olduğunu kaydetti.

Yüksekdağ, Türkiye’den Rojava’ya, Filistin’den İran’a kadar halkların ve kadınların özgürlük mücadelesinde ortaklaşmasının dönemin kaderini belirleyeceğini dile getirdi. Barış ve özgürlük fikrinin mahalleden okula, fabrikadan tarlaya kadar yaşamın her alanında büyüyebileceğini belirten Yüksekdağ, bunun yeni bir toplumsal sözleşmenin önünü açabileceğini söyledi.

Forumun barışın toplumsallaşması açısından önemli bir rol üstleneceğini belirten Yüksekdağ, yerelden büyüyen bir demokratik bilinç ve örgütlenmenin kalıcı dönüşüm yaratacağını vurguladı.

Ayrıca Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla başlayan “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”nin güçlenmesi açısından da forumun önemli bir katkı sunacağını ifade eden Yüksekdağ, geçmiş mücadele deneyimlerinin yeni dönemde yol gösterici olacağını kaydetti.

Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı da ortak mesajlarında forumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. İkili, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal krizden çıkış için yürütülecek tartışmaların onurlu barış arayışına katkı sağlayacağını belirtti. Demirtaş ve Mızraklı, özgür ve demokratik yarınlarda bir araya gelme dileğini paylaştı.

(EMK)