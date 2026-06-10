Demirtaş ve Kavala hakkında uygulanmayan AİHM kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere üç ayda bir düzenlediği 9-11 Haziran arasındaki toplantısı dün Strasbourg’da başladı.

Ayrıntılı inceleme için ele alınacak dosyalar Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna’daki ihlal iddiaları konusunda AİHM'nin uygulanması sürüncemede kalan kararlarıyla ilgili.

Yerine getirilmeyen Demirtaş ve Kavala kararları da ele alınacak

Türkiye'den ele alınacak dosyalar arasında Mahkemenin 12 Mayıs 2020'de Osman Kavala ile ilgili olarak verdiği "Başvurucunun, suç işlediğine dair makul şüphe bulunmaksızın ve susturulmasına yönelik örtük amaçla haksız yere ve uzun süreli hapiste tutulması" yoluyla hak ihlaline uğratıldığı kararı ve 22 Aralık 2020'de Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak verdiği "Başvurucunun, suç işlediğine dair makul şüphe bulunmaksızın, çoğulculuğu baskılama ve siyasal tartışma özgürlüğünü sınırlama şeklindeki örtük amaçla tutuklanması; parlamenter dokunulmazlığının öngörülemez biçimde kaldırılması ve ardından, siyasi nitelikteki beyanları nedeniyle cezalandırmaya yönelik yargılanmaya başlanması” yoluyla hak ihlaline uğratıldığı kararı da var.

Bakanlar Komitesinin bu haftaki toplantıda aldığı kararlar, 12 Haziran Cuma günü Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yayımlanacak.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ilgili devletler açısından bağlayıcı.



Bakanlar Komitesi, kararların uygulanmasını ulusal makamlar, başvurucular, sivil toplum kuruluşları, ulusal insan hakları kurumları ve diğer ilgili taraflarca sağlanan bilgiler temelinde denetliyor.

Bugüne kadar Kavala ve Demirtaş'ın derhal salıverilmelerine ilişkin hiçbir karar uygulanmadı. Tersine, tutuklu oldukları sürelerde bir dizi davada mahkumiyetleri kesinleştirildi.

(AEK)