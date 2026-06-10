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YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 00:44 10 Haziran 2026 00:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 03:20 10 Haziran 2026 03:20
Okuma Okuma:  2 dakika

Demirtaş ve Kavala hakkında uygulanmayan AİHM kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde

9-11 Haziran günlerinde Strasbourg'da toplanacak olan Komite, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkede yerine getirilmeyen AİHM kararlarıyla ilgili yaptırımları görüşecek. Ele alınacak dosyalar arasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın uygulanmayan "derhal salıverilme" kararları da var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Demirtaş ve Kavala hakkında uygulanmayan AİHM kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde
Kolaj: ChatGPT

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere üç ayda bir düzenlediği 9-11 Haziran arasındaki toplantısı dün Strasbourg’da başladı.

Ayrıntılı inceleme için ele alınacak dosyalar Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna’daki ihlal iddiaları konusunda AİHM'nin  uygulanması sürüncemede kalan kararlarıyla ilgili.

Yerine getirilmeyen Demirtaş ve Kavala kararları da ele alınacak 

Türkiye'den ele alınacak dosyalar arasında Mahkemenin 12 Mayıs 2020'de Osman Kavala ile ilgili olarak verdiği "Başvurucunun, suç işlediğine dair makul şüphe bulunmaksızın ve susturulmasına yönelik örtük amaçla haksız yere ve uzun süreli hapiste tutulması" yoluyla hak ihlaline uğratıldığı kararı ve 22 Aralık 2020'de Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak verdiği "Başvurucunun, suç işlediğine dair makul şüphe bulunmaksızın, çoğulculuğu baskılama ve siyasal tartışma özgürlüğünü sınırlama şeklindeki örtük amaçla tutuklanması; parlamenter dokunulmazlığının öngörülemez biçimde kaldırılması ve ardından, siyasi nitelikteki beyanları nedeniyle cezalandırmaya yönelik yargılanmaya başlanması” yoluyla hak ihlaline uğratıldığı kararı da var.

Bakanlar Komitesinin bu haftaki toplantıda aldığı kararlar, 12 Haziran Cuma günü Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yayımlanacak.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ilgili devletler açısından bağlayıcı. 

Bakanlar Komitesi, kararların uygulanmasını ulusal makamlar, başvurucular, sivil toplum kuruluşları, ulusal insan hakları kurumları ve diğer ilgili taraflarca sağlanan bilgiler temelinde denetliyor. 

Bugüne kadar Kavala ve Demirtaş'ın derhal salıverilmelerine ilişkin hiçbir karar uygulanmadı. Tersine, tutuklu oldukları sürelerde bir dizi davada mahkumiyetleri kesinleştirildi. 

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Ankara-Strasbourg
Osman Kavala Selahattin Demirtaş aihm kararı avrupa konseyi bakanlar komitesi
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