HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.04.2026 15:43 20 Nisan 2026 15:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.04.2026 15:47 20 Nisan 2026 15:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Erkan Baş’ın Demirtaş’la görüşme talebine “gerekçesiz” ret

Baş, "Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden 'uygun görülmemiştir' yanıtıyla geçiştirildi" dedi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Adalet Bakanlığı'na verdikleri dilekçenin gerekçesiz şekilde reddedildiğini açıkladı.

Baş, "Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden 'uygun görülmemiştir' yanıtıyla geçiştirildi" dedi.

DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU AKPM GÜNDEMİNDE
*Demirtaş, AİHM'in tutukluluğunda hak ihlali bulmasına rağmen 10 yıldır hapishanede tutuluyor. 
Taş X’te şu paylaşımı yaptı:

“Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden “uygun görülmemiştir” yanıtıyla geçiştirildi. Bu yanıtın yazılı olarak iletilmesi talebimize de olumlu karşılık verilmedi. Hukuksuzluk, gerekçesiz kararlarla katmerlenmekte; üstelik bu hukuksuzluğun kayıt altına alınması dahi hukuksuzca engellenmektedir. Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş Erkan Baş hdp dem parti akın gürlek
