Erkan Baş’ın Demirtaş’la görüşme talebine “gerekçesiz” ret

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Adalet Bakanlığı'na verdikleri dilekçenin gerekçesiz şekilde reddedildiğini açıkladı.

Baş, "Edirne Cezaevi'nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden 'uygun görülmemiştir' yanıtıyla geçiştirildi" dedi.

DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU AKPM GÜNDEMİNDE DEM Parti AKPM'de sordu: "Demirtaş AİHM kararına karşın hapisteyse yaptırım süreci neden işletilmiyor?"

*Demirtaş, AİHM'in tutukluluğunda hak ihlali bulmasına rağmen 10 yıldır hapishanede tutuluyor.

Selahattin Demirtaş’ın Kobanî Davasındaki beyanının tamamı (2-4 Ocak)

Taş X’te şu paylaşımı yaptı:

“Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden “uygun görülmemiştir” yanıtıyla geçiştirildi. Bu yanıtın yazılı olarak iletilmesi talebimize de olumlu karşılık verilmedi. Hukuksuzluk, gerekçesiz kararlarla katmerlenmekte; üstelik bu hukuksuzluğun kayıt altına alınması dahi hukuksuzca engellenmektedir. Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz.”

Selahattin Demirtaş için istinaf mahkemesine tahliye başvurusu

