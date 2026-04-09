BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jean Arnault, İran’ı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özel Temsilcisi Jean Arnault, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran’a ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Arnault, başkent Tahran’da İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab’da ABD ve İsrail tarafından Şeceretüt-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlenen, en az 165 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatan Arnault, bunun “dünya tarihine geçecek bir katliam” olduğuna dikkati çekti.

"Minab’daki okulda toplu katliam yaşandı"

BM’li yetkili, “Bu savaşın sonuçları oldukça vahim. Çünkü kadınlar ile çocuklara karşı suçlar işlendi ve onlar bu durumdan dolayı acı çekiyorlar” dedi.

Arnault, İran ziyaretinde savaşın siviller için ne kadar büyük bir yıkım getirdiğini gördüğünü belirterek, savaşın sona ermesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

“125 bin 392 sivil birim zarar gördü”

İran Kızılayı Başkanı Kolivend ise İran’a yönelik saldırılarda 100 bin 732’si konut, 23 bin 413’ü ticari birim olmak üzere 125 bin 392 sivil birimin zarar gördüğünü söyledi.

Saldırılarda ayrıca, 338 sağlık merkezi ile 32 üniversitenin de hasar aldığını belirten Kolivend, 43 ambulans ve 3 yardım helikopterinin de zarar gördüğünü hatırlattı.

Kolivend, ABD’nin İran’ın medeniyetini yok etmekle tehdit ettiğini, bunun savaş suçu olduğunu belirterek, benzer saldırıların başka ülkelere de yönelebileceğini ve suçluların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısının ardından Kolivend ve Arnault, Tahran’da saldırıların hedefi olan ve ciddi hasar gören Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu.

بازدید فرستاده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه از میدان رسالت و دانشگاه شریف که چند روز گذشته مورد حمله دشمن قرار گرفت



▪️دقایقی پیش ژان آرنو، فرستاده دبیرکل ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه با همراهی رئیس جمعیت هلال احمر از محل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا درخصوص حمله به… pic.twitter.com/0iAaKxFZw1 — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) April 9, 2026

