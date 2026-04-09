YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 16:35 9 Nisan 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 16:41 9 Nisan 2026 16:41
Okuma Okuma:  2 dakika

BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jean Arnault, İran’ı ziyaret etti

BM yetkilisi Arnault, “Bu savaşın sonuçları oldukça vahim” derken, İran Kızılayı Başkanı Kolivend ise saldırılarda 125 bin 392 sivil birimin zarar gördüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jean Arnault, İran’ı ziyaret etti
Fotoğraf: Tesnim Haber Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özel Temsilcisi Jean Arnault, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran’a ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Arnault, başkent Tahran’da İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab’da ABD ve İsrail tarafından Şeceretüt-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlenen, en az 165 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatan Arnault, bunun “dünya tarihine geçecek bir katliam” olduğuna dikkati çekti.

"Minab’daki okulda toplu katliam yaşandı"
BM’li yetkili, “Bu savaşın sonuçları oldukça vahim. Çünkü kadınlar ile çocuklara karşı suçlar işlendi ve onlar bu durumdan dolayı acı çekiyorlar” dedi.

Arnault, İran ziyaretinde savaşın siviller için ne kadar büyük bir yıkım getirdiğini gördüğünü belirterek, savaşın sona ermesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

“125 bin 392 sivil birim zarar gördü”

İran Kızılayı Başkanı Kolivend ise İran’a yönelik saldırılarda 100 bin 732’si konut, 23 bin 413’ü ticari birim olmak üzere 125 bin 392 sivil birimin zarar gördüğünü söyledi.

Saldırılarda ayrıca, 338 sağlık merkezi ile 32 üniversitenin de hasar aldığını belirten Kolivend, 43 ambulans ve 3 yardım helikopterinin de zarar gördüğünü hatırlattı.

İran Tabipler Birliği: ABD-İsrail saldırılarında 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Kolivend, ABD’nin İran’ın medeniyetini yok etmekle tehdit ettiğini, bunun savaş suçu olduğunu belirterek, benzer saldırıların başka ülkelere de yönelebileceğini ve suçluların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısının ardından Kolivend ve Arnault, Tahran’da saldırıların hedefi olan ve ciddi hasar gören Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu.

ABD ve İsrail, İran’daki Şehit Beheşti Üniversitesi’ni bombaladı
(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Jean Arnault iran kızılayı minab kız okulu katliamı
