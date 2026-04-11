HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.04.2026 11:57 11 Nisan 2026 11:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.04.2026 12:07 11 Nisan 2026 12:07
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD ve İran, İslamabad'da masaya oturuyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyetler, İran-ABD görüşmeleri için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya geliyor. Türkiye saatiyle 13.00’te başlaması beklenen müzakerelerde çözüm arayışı ele alınacak.

BİA Haber Merkezi

ABD ve İran, İslamabad'da masaya oturuyor
Fotoğraf: Pakistan Dışişleri Bakanlığı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet de dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.

İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yapan Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu heyetin İslamabad'a ulaştığı ve karşılama heyetinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın yer aldığı belirtildi.

Dar'ın karşılamada Vance'e ABD'nin kalıcı bölgesel ve küresel barışa yönelik kararlılığını övdüğü vurgulanan açıklamada, "Dar, tarafların yapıcı bir şekilde görüşmelere başlamasını umduklarını söyledi ve Pakistan'ın, tarafların çatışmaya kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaları yönünde kolaylaştırıcı rolünü sürdürme arzusunu dile getirdi." ifadesine yer verildi.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidişi sırasında uçaktaki koltuklara konulan, ABD ve İsrail’in Minab kentine düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybeden çocukların fotoğraf ve sırt çantalarına baktı. Fotoğraf: İran Meclis Başkanlığı / Handout

Pakistan başbakanıyla görüşecekler

Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf müzakereler öncesi ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşecek.

Görüşmenin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor.

İran: 'Önce İsrail' diyenlerin temsilcileriyle karşılaşırsak anlaşma yok

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine ilişkin konuştu.

"Eğer İslamabad’da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir.” diyen Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Arif ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini ve bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
