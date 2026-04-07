Trump'ın "İran'da medeniyeti yok etme" tehdidine Cumhuriyetçilerden de sert tepkiler

Trump'ın İran'a yönelik olarak "bir medeniyeti yok etme" tehdidiyle verdiği mühletin dolmasına kısa süre kala, ABD'de Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi cepheden de sert tepkiler geliyor.

Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, İran’daki sivil altyapıyı bombalama tehditleri konusunda çatışmaya düştüğü ABD Başkanı Donald Trump’a seslendiği bir podcast ile “Umarım ve dua ederim ki bu sadece bir blöften ibarettir.” dedi.

Trump dün, 7 Nisan ABD Doğu Saatiyle 20:00'de Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran’ı başta “elektrik santralleri ve köprüler” olmak üzere altyapı hedeflerini vurmakla tehdit etmişti. Tehdit altında pazarlık yapmayacağını duyuran İran, Pakistan üzerinden gelen ateşkes önerisini 10 maddelik bir yanıtla reddetmişti.

Trump bugün de Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.” demişti.

Senatör Johnson ise “John Solomon Reports” podcast’inde “Bizim sivil altyapıyı havaya uçurmaya başlamamızı görmek istemiyorum... Biz İran halkıyla savaş halinde değiliz. Onları özgürleştirmeye çalışıyoruz,” demişti.

Trump’ın köprüleri ve enerji santrallerini bombalama tehdidinin İranlı siviller için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Birçok uzman bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ihlal anlamına gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Muhalefetteki Demokrat Parti ise bu türden bir saldırının savaş suçu kapsamına gireceğini söylüyor.

Kongredeki Demokratlar Trump’ın İran’ı havaya uçurma tehditlerini "akıl dışı" olarak niteliyor.

Başka milletvekilleri de Trump'ın salı günü yaptığı “bütün bir medeniyetin bu gece yok olacağını ve bir daha geri gelmeyeceği" tehdidine tepki gösteriyor.

Senato Demokrat Grup Başkanı Chuck Schumer, Trump’ı “bütün bir medeniyetin bu gece yok olacağı” tehdidi dolayısıyla “son derece hasta bir insan” olarak niteledi.

Schumer, X’te yaptığı paylaşımda, “Bu keyfi savaş kararına karşı oy kullanmakta bizimle birlikte hareket etmeyi reddeden her Cumhuriyetçi, olacak olan her haltın tüm sonuçlarının sorumluluğunu taşıyacaktır." dedi.

Demokrat Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Hakeem Jeffries de Cumhuriyetçilere birlikte harekete geçme çağrısı yaptı.

Jeffries, X’te paylaşılan açıklamasında, “Donald Trump bizi Üçüncü Dünya Savaşı’na sürüklemeden önce Kongre, İran’daki bu pervasız keyfi savaşı derhal sona erdirmelidir. Her Cumhuriyetçinin particiliği bir yana bırakıp yurtseverlik görevini yerine getirerek bu çılgınlığı durdurma zamanı. Artık yeter,” dedi.

Önde gelen Demokrat Temsilciler Pramila Jayapal, Mike Quigley ve Mike Levin de Trump’ın söylemlerini sert bir şekilde eleştirdiler. Levin, “Bütün bir medeniyetin yok edilmesi tehdidi kelimelerle anlatılamayacak kadar tehlikelidir ve bunu ordumuza komuta eden kişiden duymak her Amerikalıyı alarma geçirmelidir,” dedi.

Levin, “Bu dil, herhangi bir başkan için tamamen kabul edilemez; hele ki bu savaşı Kongre’den yetki almadan başlatmış ve sonrasında ne olacağına dair hiçbir planı olmayan biri için,” diye yazdı.

Diğer muhafazakâr sesler de İran tehditleri konusunda Trump’tan ayrılıyor.

Tucker Carlson: "Trump'ın yaptığı her açıdan iğrenç"

En tanınmış muhafazakâr TV sunucularından Tucker Carlson da Trump'ın İran’a yönelik son tehditlerini ve özellikle Paskalya günü paylaştığı küfürlü mesajı sert bir dille eleştirdi.

Carlson, pazartesi günü “The Tucker Carlson Show”da Trump’ın pazar paylaşımı hakkında, “Bu, bu başkanın şimdiye kadar yaptığı en gerçek şey ve aynı zamanda her açıdan en açıklayıcı olanı. Her açıdan iğrenç,” dedi.

Carlson, Trump'a doğrudan hitap ederek “Bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersin,” dedi ve Trump’ın paylaşımının “Hristiyanlığın diğer dinlerle alay etmesi" anlamına geldiğini söyledi. "Buna kimsenin hakkı yok." dedi.

Trump, ise salı sabahı sosyal medyadadan Carlson’a vediği yanıtta, TV sunucusunu “ne olup bittiğine dair kesinlikle hiçbir fikri olmayan düşük IQ’lu bir kişi” olarak niteledi.

