Silifke Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltına alındı
Polisler gözaltı işlemleri ile beraber belediye binasında da arama yaptı, operasyonun nedeni ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Mersin’de CHP’li Silifke Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi binasına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile bazı belediye yöneticileri ve çalışanları hakkında işlem yapıldı.
Ekipler, belediye binasında da arama yaptı.
(EMK)
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