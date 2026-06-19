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YT: Yayın Tarihi: 19.06.2026 08:57 19 Haziran 2026 08:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.06.2026 09:13 19 Haziran 2026 09:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Silifke Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltına alındı

Polisler gözaltı işlemleri ile beraber belediye binasında da arama yaptı, operasyonun nedeni ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Silifke Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltına alındı

Mersin’de CHP’li Silifke Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi binasına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile bazı belediye yöneticileri ve çalışanları hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, belediye binasında da arama yaptı. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
chp'li belediyeler CHP'li belediyelere operasyon Mustafa Turgut
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