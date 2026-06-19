Li dijî Şaredariya Adalarê operasyon: Şaredar Ali Ercan Akpolat hat desteserkirin
Di çarçoveya lêpirsîna bertîl û bêusûliyê ya li dijî Şaredariya Adalarê ya CHPê de, biryara desteserkirinê ji bo 47 kesan hat dayîn ku di nav wan de Serokê Şaredariyê Ali Ercan Akpolat jî heye.
Li gorî nûçeya ANKAyê di operasyona ku ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Anadolûya Îstenbolê ve tê birêvebirin de, li 4 bajaran bi awayekî hemwext bi ser 90 navnîşanî de hat girtin û 37 kes hatin desteserkirin.
Li gorî îdiayên di lêpirsînê de, li Adalarê ku herêmeke parastî ya xwezayî û dîrokî ye, bi dizî û bêyî destûr destwerdan di berhemên dîrokî de hatiye kirin. Her wiha tê gotin ku şaredariyê li beramberî bertîlê lîsans daye kargehên bêlîsans û cezayên wan jî bi qaçaxî kêm kirine.
Alîkarên serokê şaredariyê Huseyin Yılmaz û Fırat Durak, amîrên yekîneyan û xebatkarên şaredariyê jî di nav lêpirsînê de ne.
Gumanbar bi tawanên bertîlxwarin, sextekarî di belgeyên fermî de, avakirina rêxistinê û xirabkarî di wezîfeyê de tên sûcdarkirin.
"Em xizmetên xwe bê navber didomînin"
Şaredariya Adalarê, derbarê pêvajoya ku li dijî Şaredar Alî Ercan Akpolat, alîkarên şaredar û hinek endamên meclîsê tê birêvebirin de daxuyaniyeke nivîskî belav kir.
Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku pêvajoya hiqûqî ya didome ji nêz ve tê şopandin û bal hat kişandin ser prensîba "karîneya bêsûciyê" ku yek ji hîmên herî bingehîn ên dewleta hiqûqê ye. Rêvebiriya şaredariyê destnîşan kir ku heta biryareke hiqûqî ya teqez tune be, divê kes guh nede şirove û nirxandinên ku tên kirin.
Her wiha di daxuyaniyê de hat gotin ku ew rêzê li serxwebûna saziyên darazê digirin û hêvî dikin ku ev pêvajo bi awayekî adil, zelal û li gora pirensîbên hiqûqa cîhanî bi rê ve biçe.
Şaredariyê di berdewamiya daxuyaniyê de da zanîn ku hemû yekîneyên wan li ser kar in û di xizmetguzariyên welatiyan de tu pirsgirêk û astengî çênebûne. Di daxuyaniyê de hat gotin ku “Ew wekî Şaredariya Adalarê, wezîfe û xizmetên xwe bê navber didomînin.”
Di dawiyê de bang li raya giştî hat kirin ku tenê guh bidin daxuyaniyên ji kanalên fermî tên parvekirin û hat diyarkirin ku şaredarî li ser xeta xwe ya “şaredariya gelparêz û beşdarvaniyê” xebatên xwe dimeşîne.
"Ev ne hiqûq e, siyasî ye"
Cîgira Serokê Koma CHPê ya Meclîsa ÎBBê Ulku Înanli jî bertek nîşanî binçavkirinan da û wiha got:
"Em serê vê sibehê bi agahiya desteserkirina Şaredarê me yê Adalarê Alî Ercan Akpolat û endamên me yên meclîsê şiyar bûn. Ev hişmendiya ku hewl dide her kesê ku di sindoqê de nikare têk bibe; bi dosya, operasyon û gefa kelepçekirinê bêdeng bike; ne hiqûqê, eşkere ye ku pergala sêdarê ya siyasî dixebitîne. Yên ku weha difikirin ku dikarin kesên bijartî yên vê welatî bi serdegirtinên serê sibehê bînin ser xetê, wan rûmeta hiqûqê û cidiyeta dewletê qurbana tirsa desthilatdariya xwe kirine."
(EMK/AY)