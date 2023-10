Salîhe Aydenîz: "Tirkiye li Rojava sûcê mirovahiyê dike"

Partiya Herêmên Demokratîk (DBP), Pariya Çepên Kesk, Tevgera Jinên Azad (TJA) û Federasyona Komeleyên Hiqûq û Piştevaniyê yên bi Malbatên Girtî û Hikûmxwaran a Medê (MED TUHAD-FED) têkildarî êrişên Tirkiyeyê yên li dijî Rojavayê dane destpêkirin daxuyanî dan.

Civîn li Ofîsa Şêwirmendiyê ya Navenda Giştî ya DBPyê ya Amedê pêk hat. Rêveberên saziyên navborî û her wiha Rêveberên Partiya Însan û Azadiyê (PÎA), Partiya Kominîst a Kurdistanê (KKP) tev li civînê bûn. Hevseroka DBPyê Salîha Aydenîz di daxuyaniyê axivî.

Li gorî nûçeya MAyê, Aydenizê bal kişand li ser êrîşên li dijî Rojavayê pêk tên û got: “Ji 5ê Cotmehê heta niha dewleta AKP-MHPyê bi awayekî dijminantiya kurdan êrişî Rojava dike. Di van êriş û bombebaranê de tesîsên av, ceyran û petrolê hilweşandin. Depoyên zexîre û genim û her wiha nexweşxane bombe kirin. Di vê bombebaranê de jiyana gel hatiye bombekirin. Li Bakur u Rojhilatê Sûriyeyê gelê herêmê jiyanek hevpar ava kirine û bi hevre di nava aramiyê de dijîn. Ev êriş li dijî vê jiyana hevpar û pergala demokratîk e. Êriş bi şiklê xwe dişibin êrişên DAIŞê. Cudahiya êrişên Tirkiyeyê û êrişên DAIŞê ji hev tune ye. Bi van êrişan jiyana gelê Rojava armanc kiriye. Bi van êrişan sûcê mirovahiyê tê kirin.”

“Êrîşên li ser Rojava ne di xema Cîhanê de ye”

Aydenîzê diyar kir ku hemû mafparêz û rêxistinên cîhanê bêdeng in: “Li dijî van êrişên li Rojava hemû cîhan bêdeng e. Tê zanîn ku li Îsraîl û Fîlîstînê jî şerekî dest pê kiriye. Bi van şeran di sedsala Lozanê û sedsala Komarê de dixwazin ji nû ve Rojhilata Navîn li gorî xwe xêz bikin û dizayn bikin. Ev dîzaynkirin ne li gorî berjewendiyên gelan, dixwazin li gorî berjewendiyên dewletên hegomonîk xêz û dizayn bikin. Em dibinin ku di bin vê plan û dîzaynê de gelê Îsraîl û Fîlîstîn tên pelçiqandin û kuştin.

"Beriya êrişê Wezîr Hakan Fidan digot hemû pergala enerjiyê hedefa me ye. Got em ê êrişî jiyanê bikin. Wekî wî, Serokê Îsraîlê Binyamin Netanyahû jî got ‘Em ê li Gazzeyê ceyran, av û gazê tevî qut bikin.’ Îro hemû cîhan li dijî vê gotinê bertekan nişan dide. Lê gotina Netanyahû û Fîdan mina hev in. Li dijî jiyana mirovahiyê hatiye gotin. Divê gelê cîhanê li dijî Rojava jî bertekên xwe bînin ziman. Yên ku li dijî gotina Fîdan li çepikan dixin, hêz dane Netanyahû. Netanyahû ji Hakan Fîdan hêzê digirin. Feraseta herduyan yek e.” (FD)