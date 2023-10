"Rojava’da 2 milyondan fazla kişi elektriksiz ve susuz kaldı"

Uluslararası Dini Özgürlük (USCIRF) Sekreteri Nadine Maenza Kuzey ve Doğu Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki alanlara Türkiye’nin 5 Ekim’de başlattığı hava saldırılarına ilişkin X hesabından açıklamalar yaptı.

Maenza, bölgenin 200'den fazla hava saldırısına maruz kaldığını ve bu saldırıların özellikle hastaneler, okullar, elektrik ve su tesislerini hedeflediğini bildirdi.

I am here in NE #Syria to see how the community is doing after 200+ airstrikes from #Turkey targeting water & electrical plants, schools, hospitals & other critical civilian infrastructure.



As you can see, they destroyed this electrical plant. Because of bombings like this, over… pic.twitter.com/GKLJJkK25g