"Rojava’da 2 milyondan fazla kişi elektriksiz ve susuz kaldı"

Uluslararası Dini Özgürlük (USCIRF) Sekreteri Nadine Maenza Kuzey ve Doğu Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki alanlara Türkiye’nin 5 Ekim’de başlattığı hava saldırılarına ilişkin X hesabından açıklamalar yaptı.

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Maenza, bölgenin 200'den fazla hava saldırısına maruz kaldığını ve bu saldırıların özellikle hastaneler, okullar, elektrik ve su tesislerini hedeflediğini bildirdi.

I am here in NE #Syria to see how the community is doing after 200+ airstrikes from #Turkey targeting water & electrical plants, schools, hospitals & other critical civilian infrastructure.



As you can see, they destroyed this electrical plant. Because of bombings like this, over… pic.twitter.com/GKLJJkK25g — Nadine Maenza (@nadinemaenza) October 13, 2023

13 Ekim Cuma günü bölgeye yaptığı ziyaret sonrası gözlemlerini aktaran Maenza, saldırıların bölgede bulunan 2 milyondan fazla kişiyi su ve elektriksiz bıraktığına, kadın ve çocuklar da dahil 48 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Gazze saldırılarına tepki gösterdiği ve insan hakları vurgusu yaptığını hatırlatan Maenza, "Erdoğan'ın 'insan hakları ne oldu' diye sormak cesaretini gösterdi... Oysa burada, Kuzeydoğu Suriye'de, su ve elektrik tesislerini, hastaneleri ve okulları yok eden de odur," dedi.

Uluslararası dayanışma çağrısında da bulunan Maenza devamla şunları söyledi:

"Onlar, IŞİD'e karşı mücadelede müttefiklerimiz. Bütün dinler ve etnik topluluklar burada eşit vatandaşlığa sahip, liderlerin yarısı kadın. ABD ve uluslararası toplumun, Türk saldırılarına karşı onlarla birlikte durması önemlidir.”

Nadine Maenza hakkında

Uluslararası Dini Özgürlük (IDÖ) Sekreteri olan Maenza, IDÖ Yuvarlak Masa adlı uluslararası bir kuruluşun da başında bulunuyor.

Bu organizasyon, dünya genelinde dini özgürlüğü geliştirmeye odaklanmaktadır ve Washington, DC'de ve dünya genelinde 20'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Ayrıca, Ocak ayında The Wilson Center'da Global Fellow olarak görevine başladı.

(BA/EMK)