Êrîşên Tirkiyeyê yên li ser Rojavayê berdewam dikin

Êrîşên asmanî yên Tirkiyeyê, yên li Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyeyê berdewam dikin.

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Hawarê, duh bi balafirên şer, balafirên bêmirov yên biçek û bi topan 17 caran êrîşî Rojavayê kirine.

Yek ji van cihan, navenda Hêza Ewlekariya Hindikîn ango Asayîş e. Li gorî nûçeyê ragihandiye, Hêza Ewlekariya Hindirîn daxuyaniyek weşand û got; "Di encama êrîşên duh û îro de 29 endamên Hêzên Tunekirina Madeyên Hişbir şehîd bûn û 28 jî birîndar bûn û birînên hin ji wan jî giran in."

Her weha duh gundê Gerdemiyê û Eyndîwerê yên Dêrikê, derdora navçeya Til Rifatê ya Şehbayê, navenda navçeya Eyn Îsayê, navendên nefte yên Odê û Girdaholê ên Tirbesipiyê, derdora Kobanê, rojhilatê navçeya Amûdê, derdora Minbicê, gundewarên Til Temirê û hin derdorên din hatin bombekirin.

9ê Çiriya Paşiyê, di saetên sibê de Tirkiyeyê gundê Bişêriyê yê li rojhilatê navçeya Zirganê ya Hesekê dikeve, bombebaran kir.

Li gorî zanyariyên ku ANHAyê weşandin, di encama vê bombebaranê de 5 jinên li nava zeviyên pembû dixebitîn birîndar bûn.

Birîndar birine Nexweşxaneya Dirbêsiyê û ji wir jî ew şandine nexweşxaneyên Hesekê.

Fermanderê Giştî yê HSDyê Mazlûm Abdiyî li ser hesabê xwe yê Xê derbarê êrişên Tirkiyeyê daxuyanî da.

Mazlûm Abdiyî diyar kir ku Tirkiyeyê di 72 demjimêran de bêtirî 145 deverên biewle yên di bin kontrola Rêveberiya Xweser de topbaran kirine:

“Êrîşa dawî ya Tirkiyeyê rasterast xebatên Rêveberiya Xweser bi niyeteke siyasî ya dijber kirin armanc da ku jiyana welatiyan felc bike.

“Ev êrîş li dijî xebatên navdewletî û karên rêxistinên civaka sivîl û saziyên sivîl bûn.

“Rûxandina jêrxaneyê dikeve çarçoveya sûcên şer û ne pêkan e kêmtirî wê were pênasekirin.”

Çi bûbû?

Berpirsiyariya êrîşa 1ê Çiriya Pêşiyê ya Enqereyê, HPGyê, baskê çekdarî yê PKKê girtibû ser xwe. Piştî vê êrîşên asmanî yên Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê(TSK) li dijî herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de zêde bûn.

Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan di daxuyaniya xwe ya 4ê Çiriya Pêşiyê de diyar kiribû ku 2 endamên HPGê yên êrîşa Enqereyê pêk anîne ji Sûriyeyê hatine û got, "Bi taybetî li Iraq û Sûriyeyê hemû binesazî, avahî û tesîsên enerjiyê yên girêdayî PKK û YPG dê ji niha û pê ve di hedefa rewa ya hêzên me yên ewlekariyê, hêzên me yên çekdar û îstîxbarata me de bin. "Ez pêşniyar dikim ku aliyên sêyemîn bila ji sazî û kesên PKK/YPGê dûr bisekinin."

Di heman roja daxuyaniya Fîdanî de balafirên bêmirov ên Artêşa Tirkan herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de ne hedef girtin.

Fermandarê Giştî yê Hêzên Demokratîk yê Sûriyeyê (SDG) Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe yê Xê peyamek weşand û gotibû: “Weke ku rayedarên tirkan îda dikin, faîlên êrîşa Enqereyê di herêma me re derbas nebûne. Em ne aliye şerê navxweyî yê li Tirkiyeyê ne û em ne jî gurbûna aloziyan teşqwîq dikin.”