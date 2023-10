Meclîsa Sûriyeya Demokratîk ji bo Rojavayê bang li civaka navnetewî kir

Meclîsa Sûriyeya Demokratîk (MSD) a Rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyeyê di salvegera dagirkirina Serêkaniyê û Girê Sipî de daxuyaniyeke nivîskî weşandiye.

MSDyê diyar kiriye, digel ku di ser dagirkeriyê re çar sal derbas bûne, Tirkiyeyê êrîşên xwe yên li ser Bakur Rojhilatê Sûriyeyê berdewam dikin û bang li civaka navnetewî kir.

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Hawarê (ANHA), MSDyê bertek nîşanî van êrîşên Tirkiyeyê daye ku bi balafirên şerî û yên bêmirov ên biçek navendên nefte û jêrzemîna herêmê dikin armanc: “Êrişên berdewam bi awayekî trajedîk bandor li jiyana zêdetirî 5 milyon kesî kirin.”

Meclisê bang li Rûsya, Koalîsyona Navneteweyî ya DYA, Ingilîstan û Fransa serpereştiya wê dike kir û xwest berpirsyariyên xwe bînin cih û ji bo rawestandina êrişan û parastina herêmê gavên çalaktir biavêjin.

Rêveberiya Xweser ragihandibû ku di encama êrîşa asmanî ya Tirkiyeyê de, roja 8ê Çiriya Pêşiyê li Dêrikê, navçeya Hesekê 29 endamên Akademiya Hêzên Ewlehiya Hundirîn mirine, 28 ji wan jî birîndar bûne.

Li gorî nûçeya Malbenda Mafên Mirovan a Sûriyeyê, ya navenda wê li Londonê ye, piştî daxuyaniya Wezîrê Karûbarên Derve Hakan Fîdanî, di encama êrîşên Tirkiyeyê de bi kêmanî 45 kes mirin.

Li gorî rapora Malbendê, li Gunde Guceratê 30 endamên Asayîşê, li El-Kahtaniyeyê di îstasyoneke neftê de sivîlek, li bakurê Hesekeyê li Mişêrfayê 2 sivîl, li Gundê Hebeşê yê Amûdê sivîlek, li Kobaniyê 5 sivîl, li Celabiyeyê 2 karker, li Sirrînê jî 3 leşker di encama êrîşên asmanî de mirin.

Çi bûbû?

Berpirsiyariya êrîşa 1ê Çiriya Pêşiyê ya Enqereyê, HPGyê, baskê çekdarî yê PKKê girtibû ser xwe. Piştî vê êrîşên asmanî yên Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê(TSK) li dijî herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de zêde bûn.

Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan di daxuyaniya xwe ya 4ê Çiriya Pêşiyê de diyar kiribû ku 2 endamên HPGê yên êrîşa Enqereyê pêk anîne ji Sûriyeyê hatine û got, "Bi taybetî li Iraq û Sûriyeyê hemû binesazî, avahî û tesîsên enerjiyê yên girêdayî PKK û YPG dê ji niha û pê ve di hedefa rewa ya hêzên me yên ewlekariyê, hêzên me yên çekdar û îstîxbarata me de bin. "Ez pêşniyar dikim ku aliyên sêyemîn bila ji sazî û kesên PKK/YPGê dûr bisekinin."

Di heman roja daxuyaniya Fîdanî de balafirên bêmirov ên Artêşa Tirkan herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de ne hedef girtin.

Fermandarê Giştî yê Hêzên Demokratîk yê Sûriyeyê (SDG) Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe yê Xê peyamek weşand û gotibû: “Weke ku rayedarên tirkan îda dikin, faîlên êrîşa Enqereyê di herêma me re derbas nebûne. Em ne aliye şerê navxweyî yê li Tirkiyeyê ne û em ne jî gûrbûna aloziyan teşqwîq dikin.”