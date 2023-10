Tirkiyeyê li dijî Rojava êrişên asmanî pêk anî

Piştî êrîşa 1ê Çiriya Pêşiyê ya Enqereyê ku HPGyê, baskê çekdarî yê PKKê girtibû ser xwe, êrîşên asmanî yên Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê(TSK) li dijî herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de zêde bûn.

Malbenda Mafên Mirovan a Sûriyeyê(SOHR) ku navenda wê li Londonê ye, ragihand ku di encama êrîşên esmanî de yên li ser gundê Til Hebeşa navçeya Amûdê ya bajarê Hesekê, herî kêm 6 kes mirine û 2 kes jî birîndar bûne.

Malbendê diyar kir ku hejmara êrîşên asmanî yên di nava rojê de hatine kirin derketiye 17an û di van êrîşan de herî kêm 10 kes mirine û 5 kes jî birîndar bûne.

Ajansa Nûçeyan a Hawarê (ANHA) ku li Rojava weşanê dike, ragihand ku gundikê Mişêrfa Himê yê li ser rêya Hesekê-Til Temir, Çilaxa li bakur-rojhilatê Hesekê û gundê Tavila yê li rojavayê Til Temirê bûn hedefa balafirên bêmirov ên biçek ên TSKyê.

Her wiha ANHAyê ragihand ku bendava Xerbî ya ku elektrîkê dide beşeke mezin a Hesekê û santrala elektrîkê ya li Taxa Meysenûna Qamişloyê û îstasyona petrolê ya li gundê Sêgirkêya Qamişloyê û Tirbespiyê (Qehtaniye) ya Hesekê jî bûne hedefa êrişan.

ANHAyê her çendî diyar kir ku di encama van êrîşan de mirî û birîndar hene jî, lê hêjmarek zelal parve nekiriye.

Balafirek bêmirov ya TSKyê hatiye xistin

Televîzyona El-Meyadîn a Lubnanê îdia kiriye ku li asmanê gundê Tel Bayderê ku li bakurê Hesekê ye, balafireke bêmirov a Hêzên Çekdar ên Tirkan hate xistin.

Li herêma navborî navendeke leşkerî heye ku hêzên Amerîkî lê bi cih bûne.

Malbenda Mafên Mirovan a Sûriyê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî vîdeoyek parve kir û wiha got: "Koalîsyona navneteweyî ya bi pêşengiya DYAyê balafirek bêmirov a Bayraktar a Hêzên Çekdar ên Tirkan ku nêzî qada hewayî ya baregeha Tel Baydarê bû xist xwarê."

Rêveberiya Xweser: Em gefên Tirkiyeyê şermezar dikin

Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê bertek nîşanî êrîşên li ser herêmê da û got, "Em gefên dewleta Tirk bi tundî red û şermezar dikin."

Li gorî nûçeya ANHAyê, Rêveberiya Xweser bang li koalîsyona navneteweyî ya bi pêşengiya DYAyê, Rûsya û raya giştî ya navneteweyî kir û got, "Tirkiye pirsgirêkên li Sûriyeyê û her wiha şêwaza jiyana gelê me li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê hedef digire û êşên mirovî zêde dike. "Daxwaz kir ku êrîş bên rawestandin.

Çi bûbû? Berpirsiyariya êrîşa 1ê Çiriya Pêşiyê ya Enqereyê, HPGyê, baskê çekdarî yê PKKê girtibû ser xwe. Piştî vê êrîşên asmanî yên Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê(TSK) li dijî herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de zêde bûn. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan di daxuyaniya xwe ya 4ê Çiriya Pêşiyê de diyar kiribû ku 2 endamên HPGê yên êrîşa Enqereyê pêk anîne ji Sûriyeyê hatine û got, "Bi taybetî li Iraq û Sûriyeyê hemû binesazî, avahî û tesîsên enerjiyê yên girêdayî PKK û YPG dê ji niha û pê ve di hedefa rewa ya hêzên me yên ewlekariyê, hêzên me yên çekdar û îstîxbarata me de bin. "Ez pêşniyar dikim ku aliyên sêyemîn bila ji sazî û kesên PKK/YPGê dûr bisekinin." Di heman roja daxuyaniya Fîdanî de balafirên bêmirov ên Artêşa Tirkan herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de ne hedef girtin. Fermandarê Giştî yê Hêzên Demokratîk yê Sûriyeyê (SDG) Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe yê Xê peyamek weşand û gotibû: “Weke ku rayedarên tirkan îda dikin, faîlên êrîşa Enqereyê di herêma me re derbas nebûne. Em ne aliye şerê navxweyî yê li Tirkiyeyê ne û em ne jî gurbûna aloziyan teşqwîq dikin.”