KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 08:19 25 Mart 2026 08:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 08:24 25 Mart 2026 08:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Saliha Aydeniz, TBMM İdare Amirliği görevinden ayrıldı

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Adan, Saliha Aydeniz'in Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinden ayrılmak için gönderdiği yazının 16 Mart 2026'da TBMM Başkanlığı'na ulaştığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta resmi bir toplantı salonu görülüyor. Ön planda açık renk ceket ve beyaz bluz giyen bir kadın, masa başında mikrofon karşısında konuşuyor. Kadının önünde notlar, dosyalar ve evraklar yer alıyor. Yakasında küçük bir mikrofon cihazı da görünüyor.
*Saliha Aydeniz

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM İdare Amiri görevinden ayrılmasına ilişkin dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da Celal Adan, Saliha Aydeniz’in Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinden ayrılmak için gönderdiği yazının 16 Mart 2026’da TBMM Başkanlığı’na ulaştığını açıkladı.

Dilan Karaman’ın ardından: Hakikat neden eksik?
Dilan Karaman’ın ardından: Hakikat neden eksik?
12 Mart 2026

Aydeniz’in danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman, 27 Kasım 2025’te yaşamına son verdi. DEM Parti Kadın Meclisi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında Dilan Karaman’ın şüpheli ölümü nedeniyle disiplin kurulunun Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, “Saliha Aydeniz, TBMM İdare Amirliği görevinden kendi isteğiyle çekildi” denildi.

(EMK)

Saliha Aydeniz Dilan Polat
