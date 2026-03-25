Saliha Aydeniz, TBMM İdare Amirliği görevinden ayrıldı

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, TBMM İdare Amiri görevinden ayrılmasına ilişkin dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sundu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da Celal Adan, Saliha Aydeniz’in Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinden ayrılmak için gönderdiği yazının 16 Mart 2026’da TBMM Başkanlığı’na ulaştığını açıkladı.
Aydeniz’in danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman, 27 Kasım 2025’te yaşamına son verdi. DEM Parti Kadın Meclisi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında Dilan Karaman’ın şüpheli ölümü nedeniyle disiplin kurulunun Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, “Saliha Aydeniz, TBMM İdare Amirliği görevinden kendi isteğiyle çekildi” denildi.
