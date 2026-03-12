ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.03.2026 08:19
 SG: Son Güncelleme: 12.03.2026 08:24
Okuma:  2 dakika

HDK ve DEM Parti Kadın Meclisi: Dilan Karaman’a ilişkin rapor geri çekilmeli

Açıklamada, başta Mazlum Toprak olmak üzere Karaman’ın ölümüne sürüklenmesine neden olan süreç ve ilişkilerin açığa çıkarılması çağrısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

HDK ve DEM Parti Kadın Meclisi: Dilan Karaman’a ilişkin rapor geri çekilmeli

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclisleri ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, intihara sürüklendiği belirtilen Dilan Karaman hakkında hazırlanan inceleme raporunun geri çekilmesini talep etti.

Dilan Karaman Diyarbakır’da 11 Kasım 20252te intihara sürüklenmiş ve 10 gün hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Gazeteci ve aktivistti.

Karaman’ın ailesinin ve aileye destek veren kadın ve LGBTİ+ gazetecilerin ve Dilan'ın arkadaşlarının da  bu yönde talebi var.

HDK Kadın Meclisleri tarafından yapılan açıklamada, mücadele arkadaşları Dilan Karaman’ın özlem ve saygıyla anıldığı ifade edilerek, ölümüne yol açan sürece dair öfkenin adalet mücadelesine dönüştürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, başta Mazlum Toprak olmak üzere Karaman’ın ölümüne sürüklenmesine neden olan süreç ve ilişkilerin açığa çıkarılması çağrısı yapıldı.

Sorumluların kadın adaleti mekanizmaları kapsamında hesap vermesi gerektiği belirtilirken, bu süreçte sorumluluk almaya hazır olunduğu kaydedildi.

Dilan Karaman’ın ölümüne giden süreci ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan raporun ise kadın mücadelesinin ölçü ve değerleri gözetilerek geri çekilmesi talep edildi. Açıklamada, bağlantıları, ilişkileri ya da pozisyonları ne olursa olsun sorumluluğu bulunan herkes için hiçbir istisna olmaksızın hesap verilebilirlik mekanizmalarının işletilmesi konusunda kararlılık vurgulandı.

HDK Kadın Meclisleri, mücadeleye kattığı değerlerin bir sorumluluk olarak taşınacağını belirterek Dilan Karaman’ı saygıyla andıklarını ve anısına kadın mücadelesi doğrultusunda sahip çıkma sözünü yinelediklerini ifade etti. Ayrıca kadın mücadelesinde birlikte yol yürüdükleri tüm kurumlarla diyaloga açık olduklarını da bildirdi.

"Eksikler giderilsin"

DEM Parti Kadın Meclisi de gazeteci ve Saliha Aydeniz’in danışmanı olan Dilan Karaman’ın şüpheli ölümü hakkında hazırlanan raporun geri çekilmesini istedi.

Kadın Meclisi’nin açıklamasında, “Sevgili yoldaşımız Dilan Karaman’ı kaybetmenin derin acısı hâlâ taze. DEM Parti Kadın Meclisi olarak, yoldaşımız Dilan’ın anısına saygı, kadın özgürlük mücadelemizin ilkeleri ve ortak değerlerimiz gözetilerek; arkadaşımızın kaybına ilişkin beş kadın kurumundan oluşan komisyon tarafından açıklanan raporun geri çekilmesi yönündeki önerimizi ve talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca Kadın Meclisi olarak sorumlulukların yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi yönündeki kararlılık vurgulanarak, Dilan Karaman’ın ölümüne ilişkin tüm gerçekler açığa çıkarılana kadar sürecin hassasiyetle takip edileceği belirtildi. Konuya ilişkin yürütülen tartışma ve değerlendirmelerin ilgili kurullar tarafından kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi.

DEM Parti Kadın Meclisi, dayanışması ve yoldaşlığıyla çalışmalara güç kattığı belirtilen Dilan Karaman’ı sevgi, saygı ve özlemle andıklarını kaydetti.

Dilan Karaman raporu sonrası aileden “geri çekilsin” talebi
Dilan Karaman raporu sonrası aileden “geri çekilsin” talebi
9 Mart 2026
Dilan Karaman’ın arkadaşları: Komisyon raporu eksik ve hatalı
Dilan Karaman’ın arkadaşları: Komisyon raporu eksik ve hatalı
10 Mart 2026

Dilan Karaman Dilan Karaman'ın arkadaşları Dilan Karaman İnceleme Komisyonu Saliha Aydeniz
