KADIN
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 08:26 13 Mart 2026 08:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 08:34 13 Mart 2026 08:34
Okuma Okuma:  3 dakika

Dilan Karaman raporu geri çekildi

Dilan Karaman Olayı İnceleme Komisyonu, "Dilan Karaman'ın ailesinin yaşadığı acıya duyduğumuz saygı ve aile tarafından dile getirilen hassasiyetleri de dikkate alarak raporu hazırlayan kurumlar olarak raporu kamuoyundan çekme kararı aldığımızı ifade ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Gönül ve Dilan Karaman

Gazeteci Dilan Karaman’ın intihara sürüklenmesine ilişkin Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, DAKAH-DER, ÖHD, Rosa Kadın Derneği ve TJA temsilcilerinden oluşan inceleme komisyonunun  hazırlanan rapor ailenin ve kurumların talebi üzerine ger çekildi.

Dilan Karaman Diyarbakır’da 11 Kasım 20252te intihara sürüklenmiş ve 10 gün hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Gazeteci ve aktivistti.

Raporun faili koruduğunu belirten Dilan Karaman’ın ablası Gönül Karaman X’teki paylaşımında raporu kabul etmediğini belirterek “Dilan Karaman’ın ailesi olarak failleri koruyan bu raporu kabul etmiyoruz. Raporun derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” demişti.

Dilan Karaman Olayı İnceleme Komisyonu, "Dilan Karaman'ın ailesinin yaşadığı acıya duyduğumuz saygı ve aile tarafından dile getirilen hassasiyetleri de dikkate alarak raporu hazırlayan kurumlar olarak raporu kamuoyundan çekme kararı aldığımızı ifade ediyoruz” dedi.

“Amaç toplumsal bir yüzleşme alanı açmaya katkı sunmaktı”

Raporun amacının yaşanan süreci bütün boyutlarıyla anlamaya ve benzer kayıpların tekrar yaşanmaması için toplumsal bir yüzleşme alanı açmaya katkı sunmak olduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Kadınların yaşam hakkı söz konusu olduğunda hiçbir kaybın yalnızca bireysel bir trajedi olarak görülmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle benzer kayıpların tekrar yaşanmaması için, ilgili kişi ve kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi ve gerekli inceleme mekanizmalarının işletilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

Dilan Karaman'ın yaşamını yitirmesi hepimiz için ağır bir kayıp. Bu kaybın yalnızca bir tartışma konusu olarak değil; kadınların yaşamını tehdit eden şiddet biçimleri, yalnızlaştırma pratikleri ve kriz anlarında işletilemeyen koruyucu mekanizmalar üzerine düşünmek için bir çağrı olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Raporun yayımlanmasının ardından özellikle sosyal medya platformlarında çok sayıda eleştiri ve değerlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Bu eleştirilerin bir kısmının raporun yöntemine ve içeriğine ilişkin önemli sorular içerdiğini görüyor ve bu tartışmaların kadın hareketi açısından geliştirici olacağını düşünüyoruz. Ancak, tartışmaların bir bölümü raporun içeriğini değerlendiren bir eleştiri zemininin ötesine geçmiş; raporu hazırlayan kadın kurumlarına ve bu kurumlarda emek veren kadınlara yönelik hedef gösterme ve saldırgan bir dile dönüşmüştür. Yıllardır kadınların yaşam hakkı ve şiddetle mücadele için çalışan kadın kurumlarına yönelik bu tür saldırıların kadın mücadelesine zarar verdiğini açıkça ifade ediyoruz.”

“Raporu geri çekme kararı aldığımızı ifade ediyoruz”

Gelinen noktada Dilan Karaman'ın ailesinin yaşadığı acıya duyulan saygı ve aile tarafından dile getirilen hassasiyetler de dikkate alınarak raporu hazırlayan kurumlar olarak raporu kamuoyundan çekme kararı alındığı ifade edilen açıklama şöyle sona erdi:

“Bugüne kadar Kadın Özgürlük Mücadelesini tavizsiz bir şekilde yürüttük ve öncülük ettik. Bu rapor vesilesiyle kadın mücadelesini ve kurumlarını hedef gösteren, saldırı dili ve yönelimlerle mücadele edeceğimizi tekrar buradan belirtmek istiyoruz. Ödenen ağır bedellerin ve yaratılan değerlerin işığında yürütülen bu mücadelenin bir gereği olarak Dilan Karaman'ın anısına ve kadınların yaşam hakkına sahip çıkma sorumluluğuyla bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi saygıyla ilgili olan, sorumluluk hisseden tüm kesimlerle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz."

