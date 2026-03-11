Kadın ve LGBTİ+ gazetecilerden Dilan Karaman için çağrı

Kadın ve LGBTİ+ gazeteciler, 27 Kasım 2025’te hayatını kaybeden gazeteci ve DEM Parti danışmanı Dilan Karaman ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.
90 gazeteci, Karaman ailesinin, Karaman’ın intihara sürüklenmesi ile ilgili yayımlanan “Dilan Karaman Olayı İnceleme Komisyonu Raporu”nun geri çekilmesi talebini desteklediklerini belirterek şöyle dedi:
“Dilan ile ilgili tüm haberlerimizde en çok onun anısını ve yaşadığı gerçekleri gözetmeye devam edeceğimizi, şiddet faillerinden Mazlum Toprak’ın yargılanması için Dilan’ın adalet mücadelesinin takipçisi olacağımızı, raporda kapsamlı biçimde tanımlanan mobbing sürecinde ismi geçmeyen milletvekilini ise artık birincil haber kaynağı olarak göremeyeceğimizi duyuruyoruz.
“Bizler, hem meslektaşımızın hayatına son vermesine giden sürecin eğilip bükülmeden aydınlatılmasını hem de birlikte mesai yaptığımız milletvekillerinin danışmanlığını üstlenen kadın ve LGBTİ+’lar için sorumluların gerekli adımları atmasını talep ediyor; bu nedenle tüm kurumları ve demokratik mekanizmaları mobbing karşısında etkin bir tutum almaya çağırıyoruz. Kadın ve LGBTİ+ gazeteciler, Kürt kadın ve LGBTİ+ gazeteciler, kadın ve LGBTİ+ danışmanlar yalnız değildir. Birbirimize ve bitmeyen hikâyelerimize sahip çıkacağız. Bu ülkedeki en güçlü kalemlerden biri biziz ve hikâyelerimizin manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz.”
Dilan Karaman raporu sonrası aileden “geri çekilsin” talebi
İmzacılar:
Ahin Aslan, Aliye Altınışık, Ayşegül Başar, Ayşegül Erkaya Arslan, Ayşenur Önal, Aytok Zozan Viyan, Bircan Değirmenci, Burcu Karakaş, Burcu Okutan, Cansu Acar, Ceren Bayar, Çimen Can, Delal Meltem Demir, Deniz Gökgör, Derya Doğan, Derya Kap, Doğa Tekneci, Duygu Kıt, Ebru Apalak, Ece Deniz, Ecem Kandemir, Ece Aydın, Eda Narin, Edanur Tanış, Emel Vural, Esra Ece Kutlu, Evrim Deniz, Evrim Gündüz, Eylem Esen Arabacı, Eylem Nazlıer, Eylem Sonbahar, Eylül Deniz Yaşar, Fatoş Sarıkaya, Fatoş Sterk, Gamze Elvan, Gamze Terra, Gamzegül Kızılcık Aykanat, Gözde Çağrı Özköse, Gül Yılmaz, Gülden Coşkun, Gülfem, Gülsüm Güller, Hazal Sipahi, Hatice Aksu, İrem Karataş, Melisa Ay, Meltem Akyol, Merve Altıntaş, Merve Çoban, Müberra Ünsal, Nalin Öztekin, Necla Akgökçe, Neşe İdil, Nihal Ünver, Nur Kaya, Oğulcan Özgenç, Özgür Sevinç Şimşek, Özge Elvan, Pelin, Pınar Erol, Rabia Çetin, Rahime Karvar, Rozerin Yüksel, Rüveyda Durgut, Sarya Toprak, Sema Özpolat, Semra Çelebi, Sultan Güner, Suzan, Tuğçe Yılmaz, Yadigar Aygün, Yusuf Çelik, Zerrin Sargut, Zeynep Akat, Zilan Azad, Zülal Koçer.
