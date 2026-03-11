Kadın ve LGBTİ+ gazetecilerden Dilan Karaman için çağrı

Kadın ve LGBTİ+ gazeteciler, 27 Kasım 2025’te hayatını kaybeden gazeteci ve DEM Parti danışmanı Dilan Karaman ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

90 gazeteci, Karaman ailesinin, Karaman’ın intihara sürüklenmesi ile ilgili yayımlanan “Dilan Karaman Olayı İnceleme Komisyonu Raporu”nun geri çekilmesi talebini desteklediklerini belirterek şöyle dedi:

“Dilan ile ilgili tüm haberlerimizde en çok onun anısını ve yaşadığı gerçekleri gözetmeye devam edeceğimizi, şiddet faillerinden Mazlum Toprak’ın yargılanması için Dilan’ın adalet mücadelesinin takipçisi olacağımızı, raporda kapsamlı biçimde tanımlanan mobbing sürecinde ismi geçmeyen milletvekilini ise artık birincil haber kaynağı olarak göremeyeceğimizi duyuruyoruz.

“Bizler, hem meslektaşımızın hayatına son vermesine giden sürecin eğilip bükülmeden aydınlatılmasını hem de birlikte mesai yaptığımız milletvekillerinin danışmanlığını üstlenen kadın ve LGBTİ+’lar için sorumluların gerekli adımları atmasını talep ediyor; bu nedenle tüm kurumları ve demokratik mekanizmaları mobbing karşısında etkin bir tutum almaya çağırıyoruz. Kadın ve LGBTİ+ gazeteciler, Kürt kadın ve LGBTİ+ gazeteciler, kadın ve LGBTİ+ danışmanlar yalnız değildir. Birbirimize ve bitmeyen hikâyelerimize sahip çıkacağız. Bu ülkedeki en güçlü kalemlerden biri biziz ve hikâyelerimizin manipüle edilmesine izin vermeyeceğiz.”

