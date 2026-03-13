ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 11:33 13 Mart 2026 11:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 11:37 13 Mart 2026 11:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Gönül Karaman: Dilan cesur ve onurluydu

Açıklamasında kardeşinin gazetecilikteki duruşuna da değinen Gönül Karaman, Dilan Karaman’ın yerel bir gazetede çalıştığı dönemde ilkesiz ve taraflı olduğunu düşündüğü bir haber nedeniyle çok sevdiği kamerasını fırlatarak istifa ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gönül Karaman: Dilan cesur ve onurluydu

Gazeteci Dilan Karaman’ın intihara sürüklenmesine ilişkin Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, DAKAH-DER, ÖHD, Rosa Kadın Derneği ve TJA temsilcilerinden oluşan inceleme komisyonunun hazırladığı rapor ailenin ve kurumların talebi üzerine ger çekilmesinin ardından Dilan’ın ablası Gönül Karaman, sosyal medyada açıklama yaptı.

Gönül Karaman açıklamasında, raporun geri çekilmesi sürecinde kendileriyle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ederek, raporda yer alan bazı ifadelerin kardeşi Dilan Karaman’ın onurlu yaşamını “hastalıklı” gibi gösterdiğini belirtti. Karaman, ilgili kurumların sorumlular hakkında da aynı şeffaflıkla hareket ederek gerekli yaptırımları en kısa sürede uygulamasını beklediklerini ifade etti.

Açıklamasında kardeşinin gazetecilikteki duruşuna da değinen Gönül Karaman, Dilan Karaman’ın yerel bir gazetede çalıştığı dönemde ilkesiz ve taraflı olduğunu düşündüğü bir haber nedeniyle çok sevdiği kamerasını fırlatarak istifa ettiğini söyledi. Karaman, kardeşinin “cesur ve onurlu” bir gazeteci olduğunu belirterek onu bu şekilde anmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Dilan Karaman raporu geri çekildi
Dilan Karaman raporu geri çekildi
Bugün 08:26

(EMK)

Dilan Karaman Dilan Karaman'ın arkadaşları Dilan Karaman İnceleme Komisyonu Gönül Karaman
