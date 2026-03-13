Gönül Karaman: Dilan cesur ve onurluydu

Gazeteci Dilan Karaman’ın intihara sürüklenmesine ilişkin Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, DAKAH-DER, ÖHD, Rosa Kadın Derneği ve TJA temsilcilerinden oluşan inceleme komisyonunun hazırladığı rapor ailenin ve kurumların talebi üzerine ger çekilmesinin ardından Dilan’ın ablası Gönül Karaman, sosyal medyada açıklama yaptı.

Gerekli yaptırımların en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz.

Dilan yerel bir gazetede çalıştığı süreçte ilkesiz ve taraflı yapılan bir haber için çok sevdiği kamerasını fırlatıp istifa etmişti öyle cesur ve onurluydu.Onıu böyle anmaya devem edeceğiz. https://t.co/3KFt3pCtz6 — Gönül Karaman (@GKaraman77252) March 13, 2026

Gönül Karaman açıklamasında, raporun geri çekilmesi sürecinde kendileriyle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ederek, raporda yer alan bazı ifadelerin kardeşi Dilan Karaman’ın onurlu yaşamını “hastalıklı” gibi gösterdiğini belirtti. Karaman, ilgili kurumların sorumlular hakkında da aynı şeffaflıkla hareket ederek gerekli yaptırımları en kısa sürede uygulamasını beklediklerini ifade etti.

Açıklamasında kardeşinin gazetecilikteki duruşuna da değinen Gönül Karaman, Dilan Karaman’ın yerel bir gazetede çalıştığı dönemde ilkesiz ve taraflı olduğunu düşündüğü bir haber nedeniyle çok sevdiği kamerasını fırlatarak istifa ettiğini söyledi. Karaman, kardeşinin “cesur ve onurlu” bir gazeteci olduğunu belirterek onu bu şekilde anmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Dilan Karaman raporu geri çekildi

(EMK)