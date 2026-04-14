Parêzer Alî Çîmen: Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê de dibe ku hejmara desteserkiriyan zêde bibe

Gulistan Doku li Dersîmê di Zanîngeha Munzûrê de xwendekar bû û ji 5ê Kanûna Paşîna 2020an ve winda ye. Di lêpirsîna Dokuyê de pêşkeftinên nû çêbûn.
Parêzerê malbata Dokuyan Alî Çîmen, li Dadgeha Dêrsimê piştî ku bi Serdozgerê Komarê re civiya derbarê dosyeyê de daxuyanî da.
Li gorî nûçeya Rûdawê Çîmen diyar kiriye û gotiye:
“Niha di dosyeyê de biryara nihêniyê heye loma em nikarin zanyariyên berfireh bidin. Lê belê em li bendê ne ku hejmara desteserkiriyan zêde bibe. Li gorî zanyariya herî dawî ya ku me wergirtiye, hejmara desteserkiriyan 13+1 e. Lêpirsîna Gulistan Dokuyê, piştî ku 5ê Kanûna Paşîn a 2020an bi darê zorê hat windakirin, li ser serlêdana malbata wê ya 6ê Kanûna Paşîn a 2020î hat destpêkirin. Dosyeya me nêzîkî 7 sal in didome.”
“Di qonaxa ewil a lêpirsînê de, em difikirin ku bi bandora karmendekî pilebilind hewl hatiye dayîn bûyer were veşartin. Di destpêkê de hat îdiakirin ku Gulistan Doku piştî ku ji şevîmanê derketiye çûye Pira Dînarê û xwe kuştiye. Ji bo ku vê îdiayê xurt bikin 24ê Kanûna Paşîn a 2020an zabitnameyeke berê hat amadekirin. Dîmenek wisa hat çêkirin ku qaşo tiştek ketiye nav avê û ji malbata wê re hat gotin, ‘di gola bendavê de ye, dê termê wê bê dîtin’.”
“Rapora Buroya Krîmînal îdiaya xwekujiyê pûç kir”
Çîmen diyar kir ku wan îtirazî xebatên lêgerînê yên li bendavê kiriye û wiha axivî:
“Nêzîkî 220 rojan li bendavê xebatên lêgerînê hatin kirin. Me îtirazî vê pêvajoyê kir. Li ser îtiraza me dosye ji Buroya Krîmînal a Neteweyî re hat şandin. Di rapora teqez a ku ji aliyê buroyê ve hatiye amadekirin de hat tesbîtkirin ku ti tişt neketiye nava avê. Vê rewşê, hê di qonaxa destpêkê ya lêpirsînê de derxist holê ku teza xwekujiyê pûç e.”
“Dosye bi gumana kuştinê tê nirxandin”
Çîmen li ser pêvajoya lêpirsînê agahî dan û got:
“Tevî vê yekê jî, ji ber ku karmendê navborî li ser karê xwe ma û ji ber têkiliyên wî, lêpirsîn demeke dirêj di çarçoveya ‘sînordarkirina azadiyê’ de hat meşandin.
Lê belê ev salek û nîv e dosye bi gumana ‘kuştina biqesd’ tê nirxandin û hemû daxwazên me hatine qebûlkirin. Di vê qonaxê de biryarên desteserkirinê hatin dayîn ku em dikarin wekî pêla ewil a lêpirsînê bi nav bikin. Em dinirxînin ku ev desteserkirin ji bo girtinê ne. Niha di dosyeyê de biryara nepeniyê heye loma em nikarin zanyariyên berfireh bidin. Lê belê em li bendê ne ku hejmara desteserkiriyan zêde bibe. Di vê pêvajoyê de em difikirin ku divê ew karmendê pilebilind ê ku navê wî derbas dibe jî demildest bê girtin. Piştî ku kar û barên jêpirsînê biqedin em dê daxuyaniyên berfirehtir bidin. Di qonaxa ku em gihîştinê de em dibînin ku Serdozgeriya Komarê ya Dêrsimê lêpirsîneke çalak û berfireh dimeşîne.”
Malbat çû edliyeyê
Piştî desteserkirinan malbata Dokuyê çû Edliyeya Dêrsimê. Dayîk Bedriye Doku, bav Halît Doku û xwişk û birayên wê Aygul Doku û Ramazan Doku pêvajo şopand.
Malbatê diyar kir ku ew parêzgarê wê demê Tuncay Sonel û kurê wî Mustafa Turkay Sonel berpirsyar dibînin.
12 kes hatin desteserkirin
Di lêpirsîna têkildarî xwendekara zanîngehê Gulistan Dokuyê de ku 6 sal in li Dêrsimê winda ye, li 7 bajaran derbarê 13 gumanbaran de biryara desteserkirinê hat dayîn.
Hat eşkerekirin ku di lêpirsîna ku Serdozgeriya Dêrsimê dimeşîne de heta niha 12 kes hatine desteserkirin.
Kurê Parêzgarê Dêrsimê yê wê demê Mustafa Turkay Sonel û gumanbarê sereke yê lêpirsînê Zeinal Abakarov jî di nav kesên desteserkirî de cih girtin.
Kesên ku derbarê wan de biryara desteserkirinê hatiye dayîn ev in:
“Zeinal Abakarov, Engin Yucer (Bavê zir ê Zeinal ê ku berê polîs bû), Cemîle Yucer (Dayîka Zeinal), Ugurcan Açikgoz (Hevalê Mustafa Turkay Sonel), Erdogan Elaldi (Kesê ku wê demê li Îdareya Taybet a Parêzgeha Dêrsimê dixebitî), Mustafa Turkay Sonel, Gokhan Ertok (Polîsê berê yê ku ji kar hatiye avêtin û di dema lêpirsînê de pêwendiya wî bi parêzgar û parêzvanê wî re hebû), Savaş Gulturk (Peywirdarê berpirsê kamerayan ê Zanîngeha Munzurê), Suleyman Onal (Peywirdarê berpirsê kamerayan ê Zanîngeha Munzurê), Celal Altaş, Nurşen Arikan, Şukru Eroglu (Parêzvanê Parêzgar Tuncay Sonel).”
Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê de 11 kes hatin desteser kirin
Çi bûbû?
Gulîstan Dokû, xwendekara zanîngeha roja 5ê Kanûna Paşiya 2020an venagere wargeha ku lê dimîne.
Hevalên Dokûyê yên wargehê piştî nikarin têkiliyê bi Dokûyê re daynîn serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin û malbata wê agahdar dikin.
Malbata Dokûyê tên bajêr û di 6ê Kanûna Paşiyê de serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin ku keça wan wenda bûye.
Polîsan ji bo Gulistan bê dîtin bi hevalên wê re hevdîtin dike, sînyalên telefona wê dişopîne û qeydên MOBESEyê yên bajêr lêdikol in.
Di lêkolînan de diyar dibe ku Dokû di saet 11.29an de li wêstgeha wesayîtan ya Kolana Ataturkê li wesayita ku diçe zanîngehê sûwar dibe.
Piştre îfadeya seyaqê wesayîtê tê girtin ku seyaq dibêje ew nizan e Dokû li kîderê li wesayîtê peya bûye.
Piştî îfadeya seyaq hatiye pêşbînîkirin ku Dokû li ser Pireya Sari Saltûk peya bûye ku li wir jî kamera tune ye.
Jinan û malbata Dokûyê ji bo ku Gulistan bê dîtin têkoşiyan e. li ser vê yekê biryara valakirina bendavê hatiye girtin.
Di 17ê Hezîranê de ji bo ku Zeynal A. weke gumanbar were girtin daxwazname ji bo Serdozgeriya Komarî a Dersîmê hatiye dayîn
(AY)