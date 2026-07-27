TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 27.07.2026 10:12 27 Tîrmeh 2026 10:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.07.2026 10:20 27 Tîrmeh 2026 10:20
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ridvan Karaman: “SîneVan cihê xebata sînemeyê ya kollektîf e”

Her rojên Çarşemê xebatkarên SîneVanê filmekî hildibijêr in û sînemahez li cafeya bi navê Humanê ji bo film temaşebikin li dora ekranê kom dibin.

Wesîla Torî
Wesîla Torî

Wesîla Torî
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Wanê kar û xebatên çand û hunerî ji aliyê gelek kesên ku tên gel hevdû û bi derfetên xwe dikin, pêk tên. Ji platformên mûzîkê heta yên wêne û mûzîkê jî bi vî awayî derbas dibin. Platforma bi navê SînaVanê jî yek ji van komeke ku bi awayekî kollekktîfî bi keda çend kesan her heftî filmek tê nîşandan.

SîneVan yek ji platforma sînemayê ya ku ji gelek sînemahezên li Wanê pêk tê, hatiye avakirin.  Her rojên Çarşemê xebatkarên SîneVanê filmekî hildibijêr in û hemû sînemahez li cafeya bi navê Humanê li dora film kom dibin. 

Ji ber êdî germahiya havînê destpê kir SîneVanê jî berê xwe sînemeya hewşê û li hewşa cafeya bi navê Hanciyê destbi nîşandana filmên xwe kirin. 

Sînevana ku ji aliyê civaknas, sînemager û sînemahezan ve kar û xebatên wê tên meşandin ji sala 2020î ve didomînin.

Yek ji xebatkar û endamê SîneVanê û her wiha civaknas Ridvan Karaman têkildarî xebatên SîneVanê de bi bianet kurdiyê re axivî û got, “SîneVan di encama xebateke kollaktîf de pêk tê”

Her weha Karaman destnîşan kir ew kurtê fîlmên ku xwendekarên zanîngehê çêdikin jî pîşan didin.

(WT/AY)



Cihê Nûçeyê
Wan
çand Sînema kurdî
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Axtamar û kulîlkên biharê
29 Nîsan 2026
Axtamar û kulîlkên biharê
Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne
28 Nîsan 2026
Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne
Pirtûkxaneya Beydebayê dibe nefesek ji pirtûkhezan re
27 Nîsan 2026
Pirtûkxaneya Beydebayê dibe nefesek ji pirtûkhezan re
Ekolojîst Erdogan Odûk: Ger bi vî awayî berdewam bike 20 sal şûn de wê Behra Wanê biçike
14 Nîsan 2026
Ekolojîst Erdogan Odûk: Ger bi vî awayî berdewam bike 20 sal şûn de wê Behra Wanê biçike
KurdîWarê ji bo piştgiriyê bang li nivîskarên Serhedê kir
13 Nîsan 2026
KurdîWarê ji bo piştgiriyê bang li nivîskarên Serhedê kir
Biçe serûpelê