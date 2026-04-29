DW: Dîroka Weşanê: 29.04.2026 14:33 29 Nîsan 2026 14:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.04.2026 15:17 29 Nîsan 2026 15:17
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Axtamar û kulîlkên biharê

Dêr û Girava Axtamarayê piştî wê zivistanê ku tim di bin berfê de bû îsal bi vebûna kulîlkên darên behîv, sêv û hwd rêya xwe ji mêvanan re vedike.

Wesîla Torî

Bihara Wanê her çiqas ku mirov li ser çiyayê Sîpan û Artosê berfê bibîne û dem bi dem berfeke delodînî bibare jî ber bi dawiya Nîsanê ve bi kulîlkên daran re xwe nîşan dide. Ma ne Zozan e, kulîlk jî vebin bihar zû bi zû wî rûyê xwe li kolanên bajêr nîşan nade.

Vêce piştî hefteya sêyan ya meha Nîsanê, dema darên behîvê yên li Girava Axtamarayê kulîlk didin û dora dêrê û tevahiya giravê bi kulîlkan dixemile, êdî mizginîya bihara Wanê jî digihêje cihê xwe. Û her kes bi gelemperî ji derveyî bajêr bi dehan kes tên serdana Axtamarayê.

Dêr û Girava Axtamarayê êdî piştî wê zivistanê ku tim di bin berfê de bû îsal bi vebûna kulîlkên darên behîv, sêv û hwd rêya xwe ji mêvanan re vedike.

Jixwe girav di nav salê de herî zêde di dema vekirina kulîlkan û meha îlonê di roja ayîna Ermeniyan de zêde malovaniyê dike.

Bi kurtasî mirov dikare bêje ku bi vebûna kulîlkan re her alî, qûncik û cihê giravê dibe yek ji tabloyekê û bihar bi kûlîlkên Axtamarayê mizgîniya bihara Wan û serhedê dide.

Grava Axtamarayê ne tenê bi dîrokîbûna xwe, bi xweza û kulîlkên xwe jî ciwaniya xwe radixe ber çavan.

Wesîla Torî
