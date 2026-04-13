ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 13.04.2026 09:48 13 Nîsan 2026 09:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.04.2026 10:14 13 Nîsan 2026 10:14
Xwendin Xwendin:  1 xulek

KurdîWarê ji bo piştgiriyê bang li nivîskarên Serhedê kir

Faysal Yacan got: “Ev sazî wê bi awayekî bi têr û tijî xebatên xwe bidomîne û em bi taybetî bang li hemû nivîskarên ji serhedê ne dikin ku bila bibin endamê saziyê û tevlî xebatên saziyê bibin.”

Wesîla Torî

Hefteya borî li Wanê ji bo wêjeya kurdî tişteke xweş qewimî. Bi sernavê ‘KurdîWar’ê Komeleya Nivîskar û Wêjekerên Kurd hat avakirin.

Di 1ê Nîsanê de jî bi tevlêbûna gelek nivîskar, wêjakar, edîtor, hunermend û rojnamegerên li herêmê, KurdîWar hat vekirin.

Têkildarî armanc, kar û xebatên KurdîWarê yek ji rêveberê Komeleyê Faysal Yacan bi bianetê re axivî.

Yacan diyar kir û got: "Ev sazî wê bi awayekî bi têr û tijî xebatên xwe bidomîne û em bi taybetî bang li hemû nivîskarên ji serhedê ne dikin ku bila bibin endamê saziyê û tevlî xebatên saziyê bibin.”

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Wan
kurdî WAN
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Li Wanê ÎHDê bi bernameyeke helbesta kurdî 21ê Sibatê pîroz kir
25 Sibat 2026
Zafer Sarica: Em dixwazin ajalan weke hevparekî jiyanê bidin nîşandan
21 Sibat 2026
21Ê SİBATÊ ROJA ZİMANÊ DAYÎKÊ YA CÎHANÎ
KURDÎGEHÊ li Wanê ‘Pêşengeha Wêneyên Navdarên Kurd’ li dar xist
20 Sibat 2026
Dîba Keskîn:Divê çand û wêje bibe ruhê siyasetê jî
18 Sibat 2026
Gotûbêja Rênas Jiyan û hezkirina xwînerên wî yên ciwan
23 Kanûn 2025
