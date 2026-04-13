KurdîWarê ji bo piştgiriyê bang li nivîskarên Serhedê kir

Hefteya borî li Wanê ji bo wêjeya kurdî tişteke xweş qewimî. Bi sernavê ‘KurdîWar’ê Komeleya Nivîskar û Wêjekerên Kurd hat avakirin.
Di 1ê Nîsanê de jî bi tevlêbûna gelek nivîskar, wêjakar, edîtor, hunermend û rojnamegerên li herêmê, KurdîWar hat vekirin.
Têkildarî armanc, kar û xebatên KurdîWarê yek ji rêveberê Komeleyê Faysal Yacan bi bianetê re axivî.
Yacan diyar kir û got: "Ev sazî wê bi awayekî bi têr û tijî xebatên xwe bidomîne û em bi taybetî bang li hemû nivîskarên ji serhedê ne dikin ku bila bibin endamê saziyê û tevlî xebatên saziyê bibin.”
