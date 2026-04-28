Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne

Stand-upa bi kurdî di van salên dawî de bi Erdal Kaya, Ozcan Ateş û hwd li gelek deveran êdî belav dibe. Ev nêzî du salane ku li Wanê jî gelek ciwanên hatî gel hevdû ji bo şano û stand-upa bi kurdî jî kedeke mezin didin.
Ev koma Stand-upê ya di bin navê “Şîn û Şahî”yê de kom bûyî ev du sal in ku li gelek bajarên wek Êlih, Stenbol û Amedê jî her wiha derketin ser dikê.
Yek ji endamê Şîn û Şahîyê jî Menderes Kahramanê ku deh roj berê dîmenekî wî yê ji stand-upa li ser dika Êlihê ji mîlyonekê zêdetir hat temaşekirin.
Koma Şîn û Şahîyê ku doh li ser dika cihê bi navê Humanê ya li Wanê ku bi 5 kesan derketin ser dikê rastî eleqeyeke baş hat.
Me li ser Stand-upa kurdî bi Menderes Kahraman re axivî û ji me re him qala destpêka Şîn û Şahiya ku li Wanê destpêkirî him jî behsa xwe û henekên xwe ji me re kir.
Menderes di axaftina xwe de wiha got:
“Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne û jixwe jiyana me kurdan jî henek in.Ev yek jî dike ku hewcebûn bi haziriyeke ji bo mirov henekan bike, nake.”
(WT/AY)