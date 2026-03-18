PJAK: Bu yılki Newroz “özgürlük Newroz’u” olacak

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Newroz Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada bu yılki kutlamaların İran’daki tüm halklar açısından “özgürlük Newroz’u” olacağını vurguladı.

Kürtlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesinde öncü bir rol üstleneceği belirtilirken, Newroz’un yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda tarihsel bir mücadele sürecinin simgesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, içinde bulunulan dönemin zorlu koşullarına dikkat çekilerek, bu sürecin İran’da büyük bir değişim ve dönüşümün eşiği olarak görüldüğü aktarıldı.

İran'da ortak mücadele

Açıklamada, bölgedeki çatışma ortamının ve güç mücadelelerinin Kürdistan’ı uzun süredir bir savaş alanına çevirdiği, bunun da halkların özgür yaşam imkanlarını kısıtladığına işaret edildi. Buna rağmen Newroz’un her zaman umut, direniş ve özgürlük hayalleriyle karşılandığı vurgulandı.

Mevcut süreçte ise Newroz’un bir kutlamadan öte, halkların kendi kaderini belirleme mücadelesinde kritik bir rol oynadığı kaydedildi. İran’daki halkların özgürlük için ortak bir mücadele yürütmesi gerektiği, aksi halde mevcut iktidar yapılarının belirleyici olmaya devam edeceği görüşü dile getirildi.

Rojhilat Kürdistanı’ndaki toplumun ve örgütlü yapının, İran’daki diğer halklarla birlikte köklü bir değişimi gerçekleştirmeye hazır olduğu belirtilirken, bu sürecin kaçırılması halinde önemli bir fırsatın yitirileceği uyarısı yapıldı. Bu yılki Newroz’un, bu nedenle tarihsel ve belirleyici bir dönemeç olarak görüldüğü ifade edildi.

Kadın özgürlüğü

Açıklamada kadınların rolüne de özel vurgu yapılarak, toplumsal dönüşümde kadınların öncü bir konumda olması gerektiği belirtildi. Kadın özgürlüğü, toplumsal özgürlük ve çevresel değerlerin korunmasının bu yılki Newroz’u daha da anlamlı kıldığı ifade edildi.

Son bölümde ise Kürt siyasi güçleri arasındaki birliğin önemine dikkat çekilerek, bunun özgürlük mücadelesinin temel koşullarından biri olduğu vurgulandı.

“Jin, Jiyan, Azadî” felsefesine atıf yapılan açıklamada, özgürlük mücadelesinin geri döndürülemez bir noktaya ulaştığı ve İran’ın eski baskıcı yapısına dönmesinin mümkün olmadığı mesajı verildi.