HABER
21 Mart 2026 00:00
 21 Mart 2026 00:00
Okuma Okuma:  3 dakika

Newroz ezgilerle karşılanıyor: Direnişin ve baharın sesi meydanlarda

Kuşaktan kuşağa aktarılan Newroz şarkıları, bir halkın direnişini, acılarını ve umutlarını melodilerle anlatmaya devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: JIn Dergi

Kürtler için yalnızca baharın gelişi değil; aynı zamanda kültürel kimliğin, özgürlük arayışının ve tarihsel direnişin sembolü olan Newroz, bu yıl da büyük bir coşkuyla karşılanıyor.

Binlerce yıllık geçmişe sahip bu kadim bayram, doğanın uyanışıyla birlikte toplumsal hafızayı ve ortak değerleri yeniden canlandırıyor.

Newroz’un kökenleri, Kürt mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Demirci Kawa efsanesine dayanıyor. Rivayete göre zalim kral Dehak’a karşı başlatılan isyanın zaferle sonuçlandığı gün olarak kabul edilen 21 Mart’ta yakılan ateşler, özgürlüğün ve direnişin simgesi olmayı sürdürüyor. Bu yönüyle Newroz, sadece bir mevsimsel dönüşüm değil; aynı zamanda tarihsel bir başkaldırının da ifadesi olarak görülüyor.

Bahar ekinoksuna denk gelen bu özel gün, “yeni gün” anlamına gelen adıyla Kürt halkı için kültürel bir uyanışı temsil ediyor. Dilin, kimliğin ve kültürel değerlerin öne çıktığı kutlamalarda, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren politik mesajlar ve toplumsal talepler de güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Bu yönüyle Newroz, kolektif hafızanın ve dayanışmanın en görünür olduğu günlerden biri olarak öne çıkıyor.

Tarihsel kökleri Zerdüştlük inancına kadar uzanan Newroz’da ateşin kutsallığı önemli bir yer tutuyor. Yüzyıllardır yakılan ateşler, karanlıktan aydınlığa çıkışı ve umudun sürekliliğini simgeliyor.

Bu yıl da meydanlarda yakılan ateşlerin etrafında halaylar çekilirken, Newroz’un ruhunu en güçlü şekilde yansıtan unsurlardan biri yine müzik oluyor.

Kuşaktan kuşağa aktarılan Newroz şarkıları, bir halkın direnişini, acılarını ve umutlarını melodilerle anlatmaya devam ediyor.

Dinleme önerileri

Newroz coşkusunu müzikle yaşamak isteyenler için öne çıkan bazı eserler şöyle:

  • Hesen Zîrek – “Newroz”: Newroz’un adeta marşı kabul edilen, kuşaklar boyunca söylenen efsanevi eser.

      • Kawa – “Newroz”: Ritmi ve enerjisiyle meydanların coşkusunu yansıtan bir parça.
    • Rojda – “Newroz”: Güçlü yorumuyla Newroz ruhunu derinden hissettiren bir eser.

      • Awazê Çiya – “Newroza Azadî”: Özgürlük temasıyla öne çıkan güncel çalışmalardan biri.

    • Koma Azad – “Newroz”: Toplumsal hafızada yer edinmiş, direniş ve bayram coşkusunu buluşturan eserlerden.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Newroz 2026 Newroz ateşi Newroz şarkıları
