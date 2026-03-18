PJAK: Wê Newroza îsal bibe “Newroza Azadiyê”

Partiya Jiyana Azad ya Kurdistanê (PJAK), bi boneya Newrozê daxuyaniyeke nivîskî belav kir.
PJAK'ê Newroz gelê Kurd û gelên bindest pîroz kir û got: “Newroza îsal Newroza azadiya tevayî gelên Îranê ye û gelê Kurd di vê rêyê de pêşengtiya têkoşîna azadî û demokrasiyê dike. Ev Newroza diyarkirina çarenûsa jiyana azad a Kurdan û gelane.”
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê PJAKê di daxuyaniya xwe de weha gotiye:
Em vê cejnê wek ‘Cejna azadî û yekitiya netewa demokratîk’ dizanin û emê girêdayî têkoşîna azadiya gelê xwe bimînin.
Em di rewşek dijwar de pêşwazî li Newroza îsal dikîn. Newroza îsal newroza azadiya tevayî gelên Îranê ye û gelê Kurd di vê rêyê de pêşengtiya têkoşîna azadî û demokrasiyê dike. Em bi vê îradeya xurt pêşwazî li Newroza ku hemwextê şoreş û guherîna herî mezin a hemçerxe li Îranê dikîn. Ev Newroz Newroza diyarkirina çarenûsa jiyana azad a Kurdan û gelane. Ji Newrozeke şahî û dîlanê zêdetir Newroza têkoşînê ye. Di demekî de ku hemû gelên li seranserî Îranê di nava şerekî cîhanî û herêmî de ne. Ev Newroz afirînerê hêza azadiya girseyî ye ku xwedî hemû hest, hêz û şiyana serhildanekê ye ku dê çarenûsa netewan a bi sedsalan diyar bike.
Şerê ku niha di navbera Amerîka-Îsraîl û Îranê de tê meşandin çirûskên wê belavî gelek welatên cîran bûne. Di sedsala borî de hêzên ku tevlî şerên li Rojhilata Navîn bûne, Kurdistanê kirine qada şer. Vê yekê gelê me ji azadiya jiyanê bêpar hiştiye. Lê me bihêz hemû Newrozek her salê bi xeyalên pak û azad jiyan kiriye. Ev şerê ku niha tê meşandin bingehê sîstemên desthilat û sermayê li herêmê hejandiye. Wisan tê xwestin ku civaka me di vê navberê de têbikoşe. Ji berku rêya azadiyê di têkoşînê re derbaz dibe. Newroz ku bi têkoşîna gelê me ya di sedsala borî de hertim bi xeyalên pak yên azadiyê ve hatiye pîrozkirin, ber bi Newroza dawî ya ji bo diyarkirina çarenûsek demokratîk ve diçe. Di vê Newrozê de ruhê gelên Îranê ruhê azadî û hêviya bi têkoşînê ye. Di vê Newrozê de dikare çarenûsa jiyana azad bi destê gelan bixwe bê diyarkirin. Hemû gel û neteweyên Îranê neçarin ku ji bo azadiyê têbikoşin û ji bilî temamkirina vê rêyê ji bo xilasbûna ji karesatên sîstemên desthilatdar û şerên wan ên wêranker, rêyek din tune ye.
Bê guman eger sîstema desthilat ya li Îranê li ser bingeha felsefeya cejna dîrokî ya hezaran salî bifikiriya û rêz li îradeya gelan bigirta, wê li cihê şer berê xwe daba demokrasiyê.
Sedsalin, her sal rejîma Îranê zil mli gelê Kurd dike, rejîma serdest amade ye ku berê xwe bide şer û wêrankirinê, lê kêliyek azadî û demokrasî ji bo gelê me qebûl nake. Di demek wisa de, gelek ku bi hezaran salan bi Newrozeke tijî xeyala azadiyê jiyaye, divê têkoşînên xwe yên demokratîk di derfetên heyî de li ser bingeha îradeya girseyan bigihîne lûtkeyê. Tevgera me ya azadiyê û gelê me li seranserê Rojhilatê Kurdistanê amade ne ku vê şoreş û guhertina dîrokî li kêleka gelên Îranê bi dest bixin. Eger gel û netewe bi xwe destwerdanê di vê guhertina mezin a Îrana niha de nekin, sîstemên desthilatdar dê dîsa çarenûsa xwe diyar bikin û vê derfetê bi tevahî ji dest bidin. Ji ber vê yekê, rola gelê Îranê di Newroza Azadiyê ya îsal de dîrokî û diyarkere.
Pêwîsta hêza sereke ya vê şoreşê jin bin û divê ew alaya pêşengtiyê bilkind bikin. Azadiya jinan, civak û jîngeh newrozê ya îsal dike ya herî bêhempa û dîrokî. Em li ber şoreşekê ne ku tê de jin stûna sereke ya diyarkirina pêşeroja azadiya vê şoreşê ne.
Partiya Jiyana Azadiya Kurdistanê (PJAK) cejna Newrozê û cejna azadiya jinan li gelê me û hemû neteweyên bindest, malbatên şehîdan, Rêber Apo û hêzên fedekar ên gerîla pîroz dike. Yekîtîya gelê Kurd û hêzên wê yên siyasî şertê ketina qada têkoşînê û pîvana sereke ya rizgarbûna ji zincîrên zilma sedsalane. Felsefeya me hîn jî jin, jiyan û azadî ye û di vê rêyê de azadiya gelê Kurd, Rêber Apo, gelên bindest û azadiya jinan bi tevahî bi hev ve girêdayî ne. Qadên Newroza îsal, qadên afirandina îradeya rizgariya mayînde ya ji zilm, asîmîlasyon, tunekirin, şer û wêrankirinê ne. Rêya azadiyê bêvegere û Îran dê tu carî venegere rewşa xwe ya berê ya bindest.”
