PJAK, İran Özgürlüğü Kongresi'nden yeniden davet aldı

Londra’da düzenlenecek İran Özgürlük Kongresi öncesinde tartışma yaratan PJAK kararı geri alındı. Listeden çıkarılan PJAK, gelen tepkilerin ardından yeniden davet edildiğini açıkladı. Partinin temsilcisinin bugün yapılacak oturumda konuşma yapması planlanıyor.

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) Liderlik Konseyi Üyesi Rivar Avdanan, 28-29 Mart tarihlerinde Londra’da düzenlenen kongreye ilişkin gelişmeleri duyurdu.

Avdanan, kongre programından çıkarılan PJAK’ın, kamuoyundan ve siyasi çevrelerden yükselen tepkiler sonrasında yeniden davet aldığını belirtti.

Karar değişti

MA'nın aktardığı habere göre, Avdanan, X hesabından yaptığı açıklamada, PJAK’ın ilk daveti olumlu karşıladığını ancak herhangi bir gerekçe sunulmadan isimlerinin programdan çıkarıldığını ifade etti. Bu durumu demokratik ilkelere aykırı olarak nitelendiren Avdanan, partinin eleştirel bir tutum benimsediğini ve bu tutumun geniş kesimlerden destek gördüğünü vurguladı.

Kongre Koordinasyon Konseyi üyeleri arasında yürütülen tartışmaların ardından kararın değiştiğini aktaran Avdanan, yeni süreçte PJAK’ın yeniden davet edildiğini ve ana temsilcinin kongrede yer alacağını söyledi. PJAK’ın demokratik standartları savunan kişi ve çevrelere teşekkür ettiğini belirten Avdanan, Kürt siyasi aktörleri arasındaki sorunların diyalog ve ittifaklar yoluyla çözülebileceğini dile getirdi.

Avdanan, PJAK’ın yenilenen daveti kabul ettiğini ve kongreye aktif katılım göstereceğini de açıkladı.

Bu kapsamda Avdanan’ın, bugün yapılacak ikinci oturumda “Ayrımcılıktan Arınmış Bir İran; Katılım ve Ortak Güç” başlıklı panelde konuşma yapması planlanıyor.

Ne olmuştu?

İngiltere merkezli İran Özgürlük Kongresi, mart ayında kurulduktan sonra Londra’da iki oturumlu bir kongre düzenleme kararı aldı. Kongre öncesinde PJAK’ın da davet edildiği açıklandı. Ancak etkinliğe 24 saat kala kongre komitesi PJAK yetkilileriyle iletişime geçerek katılmamalarını istedi.

PJAK, bu kararı “gizli müdahale” olarak nitelendirdi ve listeden çıkarılmasına tepki gösterdi. Gelen tepkiler ve tartışmaların ardından kongre yönetimi geri adım attı ve PJAK’ı yeniden davet etti.

(EMK)