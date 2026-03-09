Hatimoğulları: 2026 Newroz'u karanlığa karşı halkların özgürlük ve demokrasi meşalesidir

İstanbul’da 2026 yılı Newroz Deklarasyonunu İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir otelde açıkladı. Açıklamaya çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, sendika temsilcileri katıldı.

2026 NEWROZ DEKLARASYONU Özgürlük ve Demokratik Birlik Newrozu

Deklarasyonun ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün bizler Türkiye’de İstanbul’da sol ittifakla, ittifak güçlerimizle, bileşenlerimizle birlikteyiz. Kürdistan’da da Kürdi ittifakla birlikte bu çağrıyı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İki yaşam tarzı, iki yönetim modeli"

2026 Newroz’unun temesının 'özgürlük ve demokrasi' olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, şu mesajları verdi:

"Özgürlük ve demokrasi bu ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz iki kavram, iki yaşam tarzı, iki yönetim modelinin ta kendisidir. Demirci Kawa Newroz ateşini zalim Dehak’a karşı yaktı. Kürt halkı bulunduğu bütün coğrafyada bu ateşi harlayan, özgürlük hareketiyle bir mücadele tarihi yazdı. Kadın özgürlükçü, demokratik, onurlu barış anlayışıyla mücadelesini bugüne kadar getirdi. Böylece Türkiye demokrasi mücadelesinin ve Ortadoğu coğrafyasının demokrasi mücadelesinin çok önemli bir parçası haline geldi. Türkiye demokratikleşmeden, bölge demokratikleşmeden ne Kürt sorunu çözülür ne Alevi sorunu çözülür ne farklı halklar ve inançların sorunları esaslı bir çözüme kavuşabilir.

Bakırhan: Dört değiliz, biriz... Newroz ateşi bu sene barış meşalesi olacak

"2026 Newrozu demokratik toplumun inşasında önemli bir ivme olacaktır. Biz kadınlar 8 Mart’ın ruhuyla, rengiyle Newroz ateşini daha da harlayacağız. Türkiye’de işçiler, emekçiler, yoksullar, emekliler, küçük esnaf aç, yoksul ve barınamıyor. Açlık Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan herkesi sarmış durumda. İçinden geçtiğimiz bu süreçte kapitalist sistemin derinleşen krizinin ağır bedelleri ne yazık ki Türkiye’de işçi sınıfına ezilenlerin ve sömürülenlerin sırtına yükleniyor. Gençler işsiz, güvencesiz ve geleceksiz ve çok mutsuz. Ekolojik yıkım, tarihin gördüğü en yıkıcı seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye’deki bütün bu özneler olarak her birinin kendi özgün mücadelesinin güçlü bir biçimde örgütlenmesi son derece önemlidir."

Hatimoğulları, konuşmasının sonunda şu çağrıyı yaptı:

"Bütün farklılıklarımızla mücadelemizi ortaklaştıralım ve gelin mücadelemizi Newroz’un ateşiyle birlikte harmanlayalım.2026 Newroz’unda bizler burada bütün farklı kesimlere çağrımızı yineliyoruz. Herkes Newroz alanlarına kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi savunduğu mücadele dinamiğiyle Newroz alanlarında hep birlikte olalım. Çağrımız aynı zamanda demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum örgütlerinedir. Kadın örgütlerine, kadın hareketine, ekoloji hareketinedir. Burada aynı zamanda çağrımız bütün mücadele dinamiklerinedir."

ESP ve SODAP: Direniş Newroz’u olmalı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mediha Kayacı, bu yıl ki Newroz’un direnişin öne çıktığı bir Newroz’un olması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Milletvekili ve Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Sözcüsü Kezban Konukçu ise Newroz’un önemli olduğunu ve tekçi iktidara karşı, Kürt halkının eşitlik talebini, işçilerin talebini buluşturarak, Newroz’un kutlanıp yaşanabilecek bir ülke inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Somut adımlar atılmalı"

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk de Newrozla birlikte ülkeye barış, özgürlük gelmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, "Öcalan, Kürt hareketi gerekeni yaptı. Artık somut adımların atılması lazım. Kayyım son bulmalı. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları uygulanmalı ve Can Atalay, Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Öcalan’ın koşulları da değişmeli ve açık şekilde siyaset yapmalıdır. Bu olursa açık ve kalıcı bir süreç olur. Newrozun da böyle anlamlı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Bizim tarafımız burası"

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Juliana Gözel, Ortadoğu’da yaşananlara dikkat çekti. Dünyayı yönetenlerin sistem krize girdiği anda insan haklarının yerle bir edildiğini vurgulayan Juliana Gözel, "Tarih sadece egemenlerin istediği şekilde ilerlemiyor. Filistin’de, Rojava’da, Arap Alevi halkı, dün 8 Mart’ta kadınlar sokağa çıktı ve Kürt halkı yıllardır onurlu bir barış için mücadeleyi büyütüyor. Bizim tarafımız burası. Newroz ateşi yeni bir toplum düzeni için yanacak. Gençler, kadınlar, emekçiler olarak Newrozu kutlacağız" ifadelerini kullandı.

EMEP: Mücadeleleri bağlama dönemi

Emek Partisi’nden (EMEP) Levent Gökçek de ABD emperyalizmin uluslara demokrasi götürmediğini ve ABD saldırganlıklarının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "ABD ve NATO üslerinin kapatılması işçilerin temel görevlerinden biri olduğunu biliyoruz. Kürt sorunun çözümünde bir beklenti içindeyiz. Bizler sosyalistler olarak somut adımların hayata geçirilmesi anadil, TMK’nin kaldırılması gibi somut adımların etrafında birleşmeliyiz. Mücadeleleri birbiriyle bağlama dönemidir. Sermayeye karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyoruz" diye belirtti.

SYKP: Öcalan'ın koşulları düzeltilmeli

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nden (SYKP) Feray Mertoğlu ise Newrozun önemine vurgu yaparak, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde bir Newroz’un olacağını kaydetti. Somut adımların atılması için Newroz’u kutlayacaklarını ifade eden Feray Mertoğlu, "Ayrıca Sayın Öcalan’ın koşulları düzeltilmeli, hasta tutsaklar tahliye edilmeli, TMK’nin kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Hak ve özgürlüklerin sınırlandığı bir sürecin ortadan kaldırılması gerekiyor. özellikle kadınların, emeklilerin yoksullaştığı bu dönemde bunların artık yaşanmaması için Newroz alanlarında olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

İAYDER: Newroz direniştir

İstanbul Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İAYDER) üyesi Naif Tuna, Newrozun Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile bağlantılı olduğunu ancak buna rağmen Ortadoğu’da Kürtlerin üzerindeki zulmün devam ettiğini ifade etti. Tuna, "Newroz direniştir. Newroz ruhuyla mazlumların yanında durmalıyız. Umut ediyorum ki Newroz Ortadoğu’da barışa neden olur" dedi.

"Barış çağrısının umudu olacak"

Yeşil Sol Parti Didem Göçer ise ülkenin dört bir yanında savaş olduğunu söyledi. Didem Göçer, “Savaşların en çok büyüdüğü zamanlarda halkların barış umudu olur. Newroz barış çağrısının umudu olacak. Gerçek barış masalarda imzalananlarla olmaz. Barış halkların birbirine güven duyduğu, adaletin herkes için işlendiği durumda olur” diye konuştu.

Devrimci Parti Parti Meclisi (PM) üyesi Mediha Yüksel, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde Newroz’un tüm halklar nezdinde, işçi sınıfının mücadelesiyle ilerleme sağlayacağını kaydetti. Mediha Yüksel, "Kadınlar, emekçiler olarak isyanımızla Newroz’u karşılamalıyız" diye belirtti.

