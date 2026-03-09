Bakırhan: Dört değiliz, biriz... Newroz ateşi bu sene barış meşalesi olacak

Newroz Bayramı kapsamında bu yıl "Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk" (Özgürlük ve Demokrasi Newrozu) sloganıyla kutlamalar yapılacak.

Diyarbakır Newroz Deklarasyonu, Yenişehir ilçesine bağlı Sümerpark’ta yapılan basın açıklamasında duyuruldu. Açıklamaya Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Birlik İnisiyatifi Eşsözcüsü Mehmet Kamaç, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

2026 NEWROZ DEKLARASYONU Özgürlük ve Demokratik Birlik Newrozu

"Newroz birlik ve özgürlük çağrısı"

Deklarasyon açıklamasından sonra katılımcılar konuşma yaptı. Açıklamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Newroz’un Kürt halkı için direniş ve özgürlük anlamına geldiğini söyledi. Bakırhan, "Newroz gelince Kürtlerin yüreği aydınlanır. Newroz bizim için direnişin ve özgürlüğün adıdır" dedi.

Ortadoğu’daki gelişmelere değinen Bakırhan, Kürtlerin kendi kaderini belirleme iradesine sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün Ortadoğu’da yeni hesaplar yapılıyor. Herkes Kürtler üzerine konuşuyor. Ama herkes bilsin ki Kürtlerin kendi iradesi ve tarihi vardır. Kürtler özgürlüklerini ve statülerini kazanma iradesine sahiptir."

"Zaman Kürtlerin birliği zamanıdır"

Ulusal birlik çağrısı yapan Bakırhan, Newroz alanlarının bu birlik iradesinin güçleneceği yerler olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Tarihi günlerden geçiyoruz. Kürtlerin bir olması gerekiyor. Eğer Kürtler bir olursa ne Newroz ateşi söner ne de Kürtler öldürülür. Bugün Ortadoğu’da yeni hesaplar var. Herkes Kürtler üzerine konuşuyor. Herkes bilsin ki Kürtler özgürlüğünü statüsünü sağlayacak. Bu Newroz Kürt halkının ve demokratik birliğin vesilesi olsun. Newroz meydanı Kürt halkının birlik ruhu olacak. Bugün Amed’den bütün Kürtlere sesleniyoruz; Zaman Kürtlerin birliği zamanıdır. Kürtlerin birliği için hazırız. 4 değiliz, biriz. Newroz ateşi bu sene barış meşalesi olacak.

"Kürtler kimsenin silahlı gücü değil"

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısıyla bu meşaleyi yaktığını hatırlatan Tuncer Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bizim bu meşaleyi gürleştirmemiz lazım. Gelin Newroz ateşini gürleştirelim. Tek sesle barış, özgürlük, huzur diyelim. Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Savaşlar, katliamlar, çatışmalar devam ediyor. Çatışmanın göbeğinde Kürtler bulunuyor. Dün Irak’ta, Suriye’de çatışma olunca Kürtler gündemdi, bugün de İran’da Kürtler gündem. Ama Kürtleri yanlış tartışıyorlar. Kürtler kimsenin silahlı gücü değil. Kürtler hakları reddedildiği için bugüne kadar mücadele ediyorlar. Hegemonik güçler yokken de Kürtler sahalardaydı, mücadele ediyordu. Bugün de Kürtler kendi ulusal birliğini sağlayarak demokratik hak ve özgürlüklerinin almasının mücadelesini yürütüyor dünyanın her yerinde. Bizler hiçbir dönem olmadığı kadar uyanık olmalıyız."

"Özgürlük Newroz’u olacaktır"

Demokratik Birlik İnisiyatifi Eşsözcüsü Mehmet Kamaç, "Bu bayramların başarı bayramları olmasını diliyoruz" dedi. Rojava'ya yönelik saldırıları hatırlatan Kamaç, "Amaçları Kürtlerin kazanımlarını yok etmekti. Kürt halkı diaspora ve 4 parçada birlik ruhuyla ayağa kalktılar. Kürtlere karşı soykırım bununla önlendi. Rojava’da gördük ki Kürtlerin birliği ne kadar önemlidir. Kürtler bir olursa 7 cihanda saldırsa bir şey olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

Kamaç, İran savaşıyla ilgili devamla şunları söyledi:

"Ortadoğu’da ABD-İsrail ve İran arasında savaş oluyor. Nerede savaş olursa Kürtlere saldırılar yapılıyor. İran, ABD-İsrail saldırıyor o Kürtlere saldırıyor. 2026 Newroz’u Ortadoğu için özgürlük Newroz’u olacaktır. Kürt halkı için de birlik Newroz’u olacaktır. Halkımız Hesinkar Kawa ruhuyla, Rojava ruhuyla bu Newroz’u, 2026 özgürlük Newroz’una döndürsün. Bu Newroz Kürt halkı ve Ortadoğu’ya özgürlüklere vesile olsun. Kürt halkı bu nedenle bu Newroz’da alanları doldursun."

"Kürt statüsünü Kürt halkının temel talebi"

"Bugün Meclis Kürt sorununu kendi görevi haline getirdi" diyen, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ise konuşmasında şu mesajı verdi:

"Biz asimilasyon ve inkar politikalarına direnişimizle ve mücadelemizle yanıt verdik ve Meclis'e getirdik ama siyasi partiler samimi yaklaşmıyorlar. Biz toplum olarak, halk olarak mücadelesini ve direnişini bırakmayarak bunu da değiştireceğiz. Bugün dört parça Kürdistan’da, Avrupa’da insanlarımız Rojava’yı saldırı altında görünce bütün Kürt halkı sokağa indi. Rojava demokratik birliğin sembolü oldu. Rojava demokratik birlikteliğin olmasının sembolü oldu."

"Kürt halkı statüsüzlüğü kabul etmiyor"

Ardından konuşan DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Dün aklımız Rojava’daydı, bu sefer Rojhilat’ta. Bu sene Kürtler için çok önemli. Çünkü burada süreç var, sınırda savaş var. Kürt halkı artık bundan sonra dört parça Kürdistan’da statüsüzlüğü kabul etmiyor. Ankara bunu iyi bilsin" dedi.

(AB)