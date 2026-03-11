Adana ve Şırnak’ta ilk Newroz ateşi yakıldı

Adana ve Şırnak’ta Newroz kutlamaları kapsamında ilk ateşler yakıldı. Her iki kentte de düzenlenen etkinliklerde yüzlerce kişi müzikler eşliğinde halay çekti, sloganlar atıldı.

Adana’da ilk Newroz ateşi Seyhan’da yakıldı

Adana Demokratik Kurumlar Platformu, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Çarşamba Caddesi’nde bulunan DEM Parti Mahalle Temsilciliği önünde kentin ilk Newroz ateşini yaktı.

MA’daki habere göre, Ateşin yakılması öncesinde alanda toplanan yüzlerce kişi, çalınan müzikler eşliğinde uzun süre halay çekti. Kutlamalarda sık sık “Bijî Newroz”, “Bijî Serok Apo” ve “Jin jiyan azadî” sloganları atıldı. Alkış ve zılgıtların eşlik ettiği etkinlikte Barış Anneleri Newroz ateşini yaktı. Ateşin etrafında halaylar çekilirken gece havai fişek ve konfetilerle aydınlatıldı.

DEM Parti Seyhan İlçe Eşbaşkanları Kısmet Kaya ve Sabahattin Okuducu, 22 Mart’ta Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak Newroz kutlamasına çağrı yaptı. Okuducu ve Kaya, “On binleri miting alanında bekliyoruz. Önderliğimizin özgürlüğünü haykırmak için herkesi Newroz alanına çağırıyoruz” dedi.

DEM Parti Adana İl Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir de tarihi bir süreçten geçildiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mimar Sinan’da Newroz ateşi etrafında bir araya gelelim. Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü talep edelim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kitle Newroz şarkıları eşliğinde yeniden halay çekti.

Şırnak’ta Newroz coşkusu Deşta Darê’de başladı

Şırnak Demokratik Kurumlar Platformu da kentteki ilk Newroz kutlamasını Deşta Darê (Sırtköy) beldesinde gerçekleştirdi. Kutlamaya siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

MA’daki habere göre, Kutlama alanı sarı, kırmızı ve yeşil renklerle süslenirken, etkinlik öncesinde alanda toplanan vatandaşlar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Kutlamaya katılan kadınların koçer kültürüne özgü ulusal kıyafetler giymesi dikkat çekti.

Kutlama öncesinde yapılan basın açıklamasında konuşan DEM Parti Şırnak İl Eşbaşkanı Taybet Bilgi, Newroz’un önemine değinerek kentte yapılacak kutlama takvimini açıkladı. Buna göre kutlamalar; 21 Mart’ta Gundikê Melê’de, 22 Mart’ta Cizre’de, 23 Mart’ta Şırnak merkezde, 24 Mart’ta Silopi’de, 25 Mart’ta İdil ve Uludere’de, 26 Mart’ta ise Beytüşşebap’ta yapılacak.

Bilgi, Şırnak’ın köy ve mahallelerinde Newroz ateşlerinin yakılacağını belirterek, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması temennisiyle kutlamaların gerçekleştirileceğini söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez de katılımcıların Newroz’unu kutlayarak bayramın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne vesile olmasını diledi.

Açıklama “Bijî Newroz” sloganlarıyla sona erdi. Konuşmaların ardından Newroz ateşi kadınlar tarafından yakıldı. Havai fişeklerin atıldığı kutlamada Koma Hezex sahne aldı ve etkinlik Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla devam etti.

(EMK)